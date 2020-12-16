Başkan Kavuş, Şükran Mahallesi’nde incelemelerde bulundu

Konya’nın merkez Meram İlçe Belediye Başkanı Mustafa Kavuş ve Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu üyeleri Şükran Mahallesi’nde incelemelerde bulundu.

Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu üyeleriyle birlikte Şükran Mahallesi’nde incelemelerde bulundu. Tarihi ve kültürel özelliği olan yapıların korunması için başlatılan bu çalışmaları, Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu üyeleriyle yerinde incelediklerini söyleyen Başkan Mustafa Kavuş, “Şükran Mahallemizde, sadece kentsel dönüşüm çalışmalarını değil, tarihimizi yeniden günyüzüne çıkaracak çalışmaları da titizlikle yürütüyoruz” dedi.

“Şükran tarihi yönüyle de cazibe merkezi olacak”

Şükran Mahallesi Kentsel Dönüşüm çalışmaları öncesinde ve esnasında tarihe sahip çıktıklarını sonrasında da sahip çıkmaya devam edeceklerini kaydeden Başkan Kavuş, “Şükran Mahallemizi tarihi yönüyle de öne çıkararak her yönüyle bir cazibe merkezi haline de getirmiş olacağız. Bugün burada bunun istişaresini yapmak, yapılabilecekleri ya da yapılması gerekenleri yerinde tespit etmek amacıyla birbirinden değerli bilim adamlarımızdan ve tarih uzmanlarımızdan oluşan Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu üyelerimizle birlikte incelemelerde bulunduk. Kendilerinin bu noktadaki fikirleri, tespitleri ve önerileri bizler için çok değerli ve önemli. Gerçekleştirdiğimiz bu inceleme ziyareti faydalı sonuçlar doğurdu. Tüm kurul üyelerimize gösterdikleri duyarlılık ve gayretlerden dolayı teşekkür ediyorum” diye konuştu.