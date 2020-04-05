Başkan Kavuş: “Süreci sabır ve anlayışla hep birlikte atlatacağız inşallah”

Konya’nın merkez Meram İlçe Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, Bilim Kurulu’nun tavsiyeleri ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatlarıyla alınan yeni tedbirlere ilişkin genelgenin uygulamaları bizzat kendisi denetledi.

Muhacir Pazarında denetlemelerde bulunan Başkan Mustafa Kavuş, yapılan uyarıların büyük ölçüde dikkate alınmış olmasından duyduğu memnuniyeti dile getirerek virüsle mücadelede titizlik gösteren tüm esnaf ve vatandaşlara teşekkür etti.

“Süreci sabır ve anlayışla hep birlikte atlatacağız inşallah”

Vatandaşlara en kısa sürede alışverişlerini tamamlayıp evlerine dönmeleri yönünde tavsiyelerde bulunan Başkan Kavuş, “Öncelikle her açıklamamda hemşehrilerime söylediğim ‘mecbur kalmadıkça dışarıya ve pazar alanlarına çıkmayınız’ sözümüzün altını bir kez daha çiziyorum. İlçe genelinde tüm alanlarda olduğu gibi pazar yerlerinde de aldığımız önlemleri tavizsiz uygulamaya devam ediyoruz. Esnaflarımızın ve hemşehrilerimizin pazar alanlarına mutlaka maske ile girmelerinin artık bir zorunluluk olduğunu hatırlatmak istiyorum. Korona virüs ile mücadele kapsamında yayınlanan genelgeler doğrultusunda bizler sizler için ilçe genelinde tüm tedbirleri alıyoruz. Özellikle pazar yerleri ve marketler ile ilgili uyarıları mutlaka dikkate alalım ve kurallara uyalım. Yaşanan bu süreci sabır ve anlayışla hep birlikte atlatacağız inşallah” diye konuştu.