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Başkan Kavuş’tan 18 Mart mesajı

KONYA HABERLERİ  | 18.03.2020 13:48 | Son Güncelleme

Konya’nın merkez Meram İlçe Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, Çanakkale Zaferi’nin 105.

Başkan Kavuş’tan 18 Mart mesajı

Konya’nın merkez Meram İlçe Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, Çanakkale Zaferi’nin 105. yıl dönümü dolayısıyla yayımladığı mesajında, tarihe altın harflerle yazılan bu zaferin dünyadaki diğer milletlere de örnek teşkil ettiğini söyledi.
Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş yayımladığı mesajında, "18 Mart Çanakkale Deniz Zaferi’nin 105. yıl dönümünü millet olarak büyük bir coşku ve gururla kutluyoruz. Bu zafer, ‘Çanakkale Geçilmez’ sözünün tarihe nakşedildiği; vatan topraklarımızı ve bağımsızlığımızı korumak için şahlanan bir milletin bağımsızlık aşkının ibret verici bir destanıdır. Türk Milleti; vatanı, dini, bayrağı ve bağımsızlığı söz konusu olduğunda neleri göze alabileceğini, neleri başarabileceğini Çanakkale Zaferi ile tüm dünyaya göstermiştir. Bize düşen en büyük sorumluluk, kahraman ecdadımızın bizlere mirası olan bu vatana layıkıyla sahip çıkmak için, Çanakkale ruhu, heyecanı, azmi ve kararlılığını bugün de kalbimizde hissetmektir. Ecdadımızın yedi düvele karşı dünya tarihinde eşi görülmemiş bir mücadele gösterdiği Çanakkale Zaferi, yokluklar içinde bir vatan müdafaasının ve bir milletin nasıl şahlanacağının eşsiz ispatıdır. Bu anlamlı günde aziz şehitlerimizi ve kahraman gazilerimizi minnet, saygı ve şükranla anıyorum" diye konuştu.

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