Başkan Kavuş’tan plazma bağışı çağrısı

Konya’nın merkez Meram İlçe Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, Konya Plazma ve Kan Bağışı Merkezi ziyaretinde, korona virüsü atlatan vatandaşlara plazma bağışı için çağrıda bulundu.

Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, Konya Plazma ve Kan Bağışı Merkezini ziyaret ederek tüm risklerine rağmen canla başla çalışmalarına devam eden Kızılay çalışanlarına moral ve destek verdi. Ziyaretinde gönüllü bağışçılarla da sohbet etme imkanı yakalayan Başkan Mustafa Kavuş, tüm bağışçılara gösterdikleri hassasiyetten dolayı teşekkür etti.

“Devletimiz ve milletimiz el ele mücadelenin en güzel örneğini gösterdi"

Türkiye’nin tüm kurumlarıyla pandemi boyunca başarılı bir süreç yürüttüğünün altını çizen Başkan Mustafa Kavuş, “Türkiye bu savaşta ‘gelişmiş’ denilen batı dünyasından bile çok daha hazırlıklı, çok daha organize ve çok daha insani bir tavır sergiledi. Türkiye’nin bu başarısı dünyada parmakla gösteriliyor. Bu savaşın en ön cephesinde de sağlık kahramanlarımız var. Her birinden Allah razı olsun. Zaman zaman onları çok yormuş olsak da onlar kendi canlarını hiçe sayarak mücadeleye devam ettiler. Plazma ve Kan Bağışı Merkezinde çalışan arkadaşlarımız da bu mücadelenin en önemli ayaklarından birini oluşturdular. Bu illet hastalığı atlatan vatandaşlarımız da kan bağışı konusunda büyük hassasiyet gösterdiler. Devletimiz ve milletimiz pandemi boyunca birlik ve beraberlik içinde ortaya koydukları tavırla mücadele nasıl yürütülür dünyaya gösterdiler. Bu nedenle devletimizle de milletimizle de bir kez daha gurur duyduk” şeklinde konuştu.

Başkan Kavuş’tan kan bağışı çağrısı

Başkan Kavuş, “Son dönemde tedavide gösterilen ilerleme ile salgının belki de son dönemecini yaşıyoruz inşallah” diyerek, tüm vatandaşlardan bu önemli dönemeçte kan ve plazma bağışında gösterdikleri hassasiyeti devam ettirmelerini istedi. Korona virüsü atlatan vatandaşlardan immün plazma bağışı yapmaları için çağrıda da bulunan Başkan Kavuş, "Plazma virüs tedavisini destekleyici bir etken. Bunu dünyada ilk uygulayan ülkelerden biriyiz. Tehlike geçene kadar bu yönteme hemşehrilerimin destek vereceğinden şüphem yok. Her bir hemşehrimiz verecekleri kanla, tedavi süreçleri devam eden vatandaşlarımızın hayata tutunmalarına yardımcı olmaya devam edeceklerdir. Çünkü bu milletin her bir ferdi “Bir insanı kurtaran tüm insanlığı kurtarmış gibi olur” düsturuna canı gönülden inanır. Ve bu denli büyük sevabı bu kadar kolay alabilecekleri böylesi bir fırsatı asla kaçırmayacaklardır” diye konuştu.