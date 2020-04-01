YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Aydın
  4. Başkan Kaya, “28 günde tarih yazdık”

Başkan Kaya, “28 günde tarih yazdık”

AYDIN HABERLERİ  | 01.04.2020 10:53 | Son Güncelleme

İncirliova Belediye Başkanı Aytekin Kaya, 31 Mart 2019 tarihindeki yerel seçimi kazanarak başkan seçilmesinin ardından, birinci yılında yayımladığı mesajında, “Oy veren, vermeyen herkese kapımız açık, her zaman yanınızdayım” diye konuştu.Seçimin bittiği gün tüm İncirliova’nın başkanı olduğunu vurgulayan Başkan Kaya; "2019 yerel seçimlerinden bu yana koskoca bir yıl geçti.

Başkan Kaya, “28 günde tarih yazdık”

İncirliova Belediye Başkanı Aytekin Kaya, 31 Mart 2019 tarihindeki yerel seçimi kazanarak başkan seçilmesinin ardından, birinci yılında yayımladığı mesajında, “Oy veren, vermeyen herkese kapımız açık, her zaman yanınızdayım” diye konuştu.
Seçimin bittiği gün tüm İncirliova’nın başkanı olduğunu vurgulayan Başkan Kaya; "2019 yerel seçimlerinden bu yana koskoca bir yıl geçti. Millet İttifakı çatısı altında çıktığımız yolda "Sevdası İncirliova" olan kıymetli hemşehrilerimizle 28 günde tarih yazdık. Bu süreçte ve sonrasında her zaman yanımızda olan Aydın Büyükşehir Belediye Başkanımız Özlem Çerçioğlu’na, değerli il ve ilçe başkanlarımıza, CHP ve İYİ Parti’nin çalışkan kadın ve gençlik kollarına, yaşlısı genci gecesini gündüzüne katan tüm yol arkadaşlarımıza sonsuz teşekkürler. Biz ilk gün söz verdiğimiz "Sen Ben Yok Biz Varız!" sloganımızdaki gibi güzel İncirliovamızın tüm vatandaşlarına hiçbir ayrım gözetmeksizin sıkıntılarına anında, yerinde ve kalıcı çözümler üretmek için çalışmaya devam ediyoruz. Hizmetteki birinci yılımız kutlu olsun. İncirliova bu zafer hepimizin zaferidir. Seçim bittiği gün Aytekin Kaya tüm İncirliova’nın başkanı olmuştur. Oy veren, vermeyen herkese kapımız hep açıktır ve şeffaf belediyecilik anlayışı ile dün olduğu gibi bugün de hep yanınızdayım. Sağlıklı günlerde buluşmak ümidiyle, saygılar, sevgiler sunuyorum” dedi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Antalya'da bulundu! Hepsi birbirinden farklı Antalya'da bulundu! Hepsi birbirinden farklı
Kuşadası’nda lüks otomobil orta refüje daldıKuşadası’nda lüks otomobil orta refüje daldı

En Çok Okunan Yerel Haberler

Vatandaşlar uyarıları dikkate aldı

Vatandaşlar uyarıları dikkate aldı

AK Parti’den “Biz Bize Yeteriz Türkiyem” kampanyasına destek

AK Parti’den “Biz Bize Yeteriz Türkiyem” kampanyasına destek

Polis kızından anlamlı çağrı

Polis kızından anlamlı çağrı

Tan Sipahi: "Rüzgar santrallerimizde hibrit döneme geçiyoruz"

Tan Sipahi: "Rüzgar santrallerimizde hibrit döneme geçiyoruz"

Korona virüse karşı psikososyal destek hattı

Korona virüse karşı psikososyal destek hattı

Gaziantep’te uyuşturucu operasyonunda 16 şüpheli yakalandı

Gaziantep’te uyuşturucu operasyonunda 16 şüpheli yakalandı

Aydın Namaz Vakitleri 1 Nisan Çarşamba

İmsak
05:24
Sabah
06:47
Öğle
13:18
İkindi
16:51
Akşam
19:38
Yatsı
20:56

Aydın Nöbetçi Eczaneler 1 Nisan Çarşamba

Güven Eczanesi
Merkez
Kır Eczanesi
Merkez
Metintaş Eczanesi
Merkez
Umay Eczanesi
Merkez
Demeter Eczanesi
Kusadasi
Ömür Eczanesi
Kusadasi
Zeren Eczanesi
Kusadasi
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Nazilli’de kültür sanat günlerine yoğun ilgi

Nazilli’de kültür sanat günlerine yoğun ilgi

Ege’de çiftçiler tarlaya indi

Ege’de çiftçiler tarlaya indi

Antrenörler okullarda çocuklara spor kültürünü aşılıyor

Antrenörler okullarda çocuklara spor kültürünü aşılıyor

ADÜ’de Corona virüsün küresel ekonomiye etkileri konuşuldu

ADÜ’de Corona virüsün küresel ekonomiye etkileri konuşuldu

Aydın Tekstil’de Hissedarlar Olağanüstü Toplanacak

Aydın Tekstil’de Hissedarlar Olağanüstü Toplanacak

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.