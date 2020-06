Başkan Kaya, emekli belediye başkanları ile belediye çalışanları buluştu

İncirliova Belediyesi, Emekliler Haftası dolayısıyla düzenlediği etkinlikte İncirliova’nın önceki belediye başkanları ile emekli belediye personellerini bir araya getirdi. Etkinliğin sonunda katılımcılara teşekkür belgesi verildi.

İncirliova Belediyesi, Emekliler Haftası dolayısıyla belediyede görev yapmış önceki belediye başkanları ile emekli belediye personelini Kültürpark’ta düzenlenen kahvaltıda bir araya getirdi. Belediye Başkanı Aytekin Kaya’nın ev sahipliğinde gerçekleştirilen etkinliğe İncirliova Belediyesi önceki başkanları Şerif Temel, Vahit Dede, rahmetli başkan Ahmet Yaşar Kocabıyık’ın eşi Ezel Kocabıyık ile Acarlar Önceki Belde Belediye Başkanları Aşkın Şimşek ve Zehra Aslanbağ katıldı.

Programda yaptığı konuşmada, tüm meslek gruplarının bir gününün olduğunu ancak o meslek gruplarının özel günlerinde yanında olan belediye çalışanlarının özel bir gününün olmadığını belirten İncirliova Belediye Başkanı Aytekin Kaya: “İncirliova Belediyesi ailesi olarak böyle anlamlı bir etkinlikte sizlerle birlikte olmaktan büyük mutluluk duyuyorum. Belediyecilik doğumdan ölüme, çevre temizliğinden yol yapımına vatandaşların her konuda ihtiyaçlarına cevap vermeye çalışılan, gecesi gündüzü olmayan, zor ve kapsamı çok geniş bir çalışma alanı. Bizler vatandaşın her derdine çözüm bulmaya çalışır, her özel günde onlar için etkinlikler düzenleriz. Yeri gelmişken özellikle belirtmek istiyorum. Sayısını bilmediğimiz özel gün var. Hemşeriler günü var, mühendisler günü var, eczacılar günü var, çiftçiler günü var. Ama onlar için özel gün etkinliği düzenleyen, tüm meslek gruplarının özel gününde onların hizmetinde olan belediye çalışanlarının bir günü yok. Bence belediye çalışanları da güzel bir günü hak ediyor. Yıllarca emek verdiniz, yeri geldi evlatlarınızı görmediniz, yeri geldi hasta olsanız bile mesaiye geldiniz. Ben verdiğiniz emekleriniz için, İncirliovamızın gelişmesi, sorunlarının çözümü için gösterdiğiniz üstün gayrete İncirliova halkı adına teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

İncirliova’da 1999-2004 yılları arasında belediye başkanlığı yapan Şerif Temel de etkinliğin geleneksel hale getirilmesini isteyerek, “İleriki zamanlarda da bu buluşmaların geleneksel hale getirilmesini tavsiye ediyor, bizleri böyle anlamlı bir etkinlikte bir araya getirdiği için Belediye Başkanı Aytekin Kaya’ya teşekkür ediyorum. Bizimle olamayan rahmetli kardeşlerimizi de saygıyla anıyor, katılımcılara teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Konuşmaların ardından katılımcılara teşekkür belgeleri Belediye Başkanı Aytekin Kaya ile eski belediye başkanları tarafından verildi. Teşekkür belgelerini alan personeller de, “Çalışma arkadaşlarımızla eski günleri yad ettik, güzel günlerimizi tekrar hatırladık. Böyle bir etkinliğin düzenlenmesi bizler için çok güzel ve anlamlı oldu. Aytekin Başkanımıza çok teşekkür ediyoruz, emekli olsak da İncirliova Belediyesi’nde hala değerli olduğumuzu hissettik” ifadelerini kullandılar.

Etkinlikte Başkan Kaya’ya eşi Füsun Kaya eşlik ederken, Belediye Başkan Yardımcısı Feride Hülya Erginer de hazır bulundu.