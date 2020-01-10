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  4. Başkan Kaya Gazeteciler Günü’nü kutladı

Başkan Kaya Gazeteciler Günü’nü kutladı

KARABÜK HABERLERİ  | 10.01.2020 14:22 | Son Güncelleme

Alperen Ocakları Vakfı Karabük İl Başkanı Ahmet Yasin Kaya, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’nü kutladı.Kaya, mesajında, gazetecilerin zaman zaman hak etmedikleri davranışlara maruz kaldığını belirtti.Gazetecilerin ağır sorumluluğa yaraşır bir yaşam düzeyine, ekonomik ve sosyal koşullara en kısa zamanda kavuşmalarını dileyen Kaya, şunları kaydetti:"Bazen dünyanın en çetin savaşlarını, bazen de en hazin olaylarını sıcak odalarımıza taşıyan bu saygın meslek gurubunun mensuplarına toplum olarak hak ettiği değeri vermediğimizi düşünüyorum.

Başkan Kaya Gazeteciler Günü’nü kutladı

Alperen Ocakları Vakfı Karabük İl Başkanı Ahmet Yasin Kaya, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’nü kutladı.
Kaya, mesajında, gazetecilerin zaman zaman hak etmedikleri davranışlara maruz kaldığını belirtti.
Gazetecilerin ağır sorumluluğa yaraşır bir yaşam düzeyine, ekonomik ve sosyal koşullara en kısa zamanda kavuşmalarını dileyen Kaya, şunları kaydetti:
"Bazen dünyanın en çetin savaşlarını, bazen de en hazin olaylarını sıcak odalarımıza taşıyan bu saygın meslek gurubunun mensuplarına toplum olarak hak ettiği değeri vermediğimizi düşünüyorum. Milletimizin haber alma özgürlüğü için çalışan gazetecilerimiz zaman zaman hak etmedikleri davranışlara maruz kalıyor, bazen de sitemin acımasızlığına uğrayıp işlerinden oluyorlar. Temennimiz bu gibi olayların yaşanmamasıdır. Üstlendiği sorumluluğun bilincinde, kamuoyuna doğru ve tarafsız haberlerin ulaştırılması gayreti içerisinde çalışmalarını dünyanın her köşesinde yaşadığı zorluklara karşın gazetecilik ilkelerinden ödün vermeden yerine getiren tüm basın çalışanlarının Çalışan Gazeteciler Günü’nü kutluyorum. Yaygın, bölgesel veya yerel kitle iletişim araçlarında görev yapan basın çalışanlarının üstlendikleri ağır sorumluluğa yaraşır bir yaşam düzeyine, ekonomik ve sosyal koşullara en kısa zamanda kavuşmalarını diliyoruz."

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Akşam
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Yatsı
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Karabük Nöbetçi Eczaneler10 Ocak Cuma

Öztürk Eczanesi
Merkez
100.Yıl Eczanesi
Besbinevler
Ateş Eczanesi
Safranbolu
Tuğba Eczanesi
Eflani
Şifa Eczanesi
Eskipazar
Deniz Eczanesi
Yenice
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