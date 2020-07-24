Başkan Kaya, geleneği bozmadı

İncirliova Belediye Başkanı ve aynı zamanda deveci olan Aytekin Kaya 24 Temmuz Basın Bayramı dolayısıyla gazetecilerle bir araya geldi. Başkan Kaya, gazeteciler için düzenlediği gecede gazetecilere deve sucuğu ve deve sütü ikramında bulundu.

İncirliova Belediyesi tarafından geleneksel hale gelen 24 Temmuz Basın Bayramı programı bu yıl da devam etti. İncirliova Kültür Park’ta gerçekleştirilen programda gazetecilere deve sucuğu ve köftesi ikram eden İncirliova Belediye Başkanı Aytekin Kaya, basında sansürün kaldırılışının yıldönümünü kutlayarak, gazetecilerin zor şartlar altında görev yaptığına dikkat çekti.

“Gazeteciler, halkın gözü kulağıdır”

Yemek öncesi açılış konuşması yapan Başkan Kaya, gazetecilerin gece gündüz görev başında olduğuna dikkat çekerek, “Bu etkinliği önceki başkanlarımızdan rahmetli Yahya Orbay başlatmıştı. Biz de bu geleneği yaşatalım istedik. Bu yıl ikincisini yapmak nasip oldu. Öncelikle bu özel gününüz kutlu olsun. Gece gündüz, yağmur çamur, korona virüsü demeden haberlere koşuyorsunuz. Bu sebeple sizleri bir kaç saatliğine de olsa o koşturmacadan kurtarıp sizlere teşekkür etmek istedik. Maalesef son günlerde kadın cinayetleri gündemde. Kadın olmak, gazeteci olmak çok zor. Kadın gazetecilerimiz zor şartlar altında mesleğini icra ediyor. Halkın gözü kulağı olan siz gazetecelerimize teşekkür ediyorum” dedi.