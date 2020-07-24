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Başkan Kaya, geleneği bozmadı

AYDIN HABERLERİ  | 24.07.2020 08:25 | Son Güncelleme

İncirliova Belediye Başkanı ve aynı zamanda deveci olan Aytekin Kaya 24 Temmuz Basın Bayramı dolayısıyla gazetecilerle bir araya geldi.

İncirliova Belediye Başkanı ve aynı zamanda deveci olan Aytekin Kaya 24 Temmuz Basın Bayramı dolayısıyla gazetecilerle bir araya geldi. Başkan Kaya, gazeteciler için düzenlediği gecede gazetecilere deve sucuğu ve deve sütü ikramında bulundu.

İncirliova Belediyesi tarafından geleneksel hale gelen 24 Temmuz Basın Bayramı programı bu yıl da devam etti. İncirliova Kültür Park’ta gerçekleştirilen programda gazetecilere deve sucuğu ve köftesi ikram eden İncirliova Belediye Başkanı Aytekin Kaya, basında sansürün kaldırılışının yıldönümünü kutlayarak, gazetecilerin zor şartlar altında görev yaptığına dikkat çekti.

“Gazeteciler, halkın gözü kulağıdır”
Yemek öncesi açılış konuşması yapan Başkan Kaya, gazetecilerin gece gündüz görev başında olduğuna dikkat çekerek, “Bu etkinliği önceki başkanlarımızdan rahmetli Yahya Orbay başlatmıştı. Biz de bu geleneği yaşatalım istedik. Bu yıl ikincisini yapmak nasip oldu. Öncelikle bu özel gününüz kutlu olsun. Gece gündüz, yağmur çamur, korona virüsü demeden haberlere koşuyorsunuz. Bu sebeple sizleri bir kaç saatliğine de olsa o koşturmacadan kurtarıp sizlere teşekkür etmek istedik. Maalesef son günlerde kadın cinayetleri gündemde. Kadın olmak, gazeteci olmak çok zor. Kadın gazetecilerimiz zor şartlar altında mesleğini icra ediyor. Halkın gözü kulağı olan siz gazetecelerimize teşekkür ediyorum” dedi.

“Gazetecilik, maneviyatla yapılan bir meslek”
Aydın Gazeteciler Cemiyeti (AGC) Başkanı Semra Şener, yaptığı konuşmasında gazetecilerin sorunlarına değinerek “Öncelikle bizleri unutmayan ve güzel dilekleri ile bizlere destek olan Aytekin Başkanımıza teşekkür ediyorum. Bütün meslektaşlarım kadına karşı şiddette çok duyarlılar. Kadın meslektaşlarımız çok güzel haberlere imza atıyorlar. Pandemi sürecinde bütün riskleri göze alarak görevlerini yaptılar. Ama bu emeklerinin karşılığını tam olarak alamadılar. Kendilerini bu özverili çalışmalarından dolayı tebrik ediyorum. Çünkü gazetecilik maneviyatla yapılan bir meslek” dedi.

Konuşmaların ardından AGC Başkanı Semra Şener ve ABGC Başkanı Cem Ulucan’a çiçek takdim eden İncirliova Belediye Başkanı Aytekin Kaya, yemek sonrasında gazetecilere deve sütü ikram etti.
Kültür Park’ta gerçekleştirilen programa Aydın Gazeteciler Cemiyeti (AGC) Semra Şener ve Aydın Büyükşehir Gazeteciler Cemiyet (ABGC) Başkanı Cem Ulucan ile basın mensupları katıldı.

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