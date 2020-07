Başkan Kaya, “Gelin birlikte yönetelim”

İncirliova Belediyesi Meclisi, korona virüsle mücadele kapsamında normalleşen hayat ile birlikte ilk olağan toplantısını gerçekleştirdi. Özellikle encümen üyelerin seçimi dolayısıyla gergin geçmesi beklenen meclis toplantısı Başkan Aytekin Kaya’nın "farklı siyasi partilerin meclis üyeleri görev yapsın, birlikte yönetelim" teklifi üzerine sorunsuz gerçekleşti.

Toplantı öncesi korona virüs önlemleri çerçevesinde toplantının yapıldığı İncirliova Kültür Merkezi Tiyatro Salonu ekipler tarafından dezenfekte edildi, meclis üyeleri ve personellerin salona girerken ateşleri ölçüldü. Mecliste İncirliova Belediyesi’nin 2019 yılı faaliyet raporu kabul edilirken, komisyon üyeleri seçildi.

"Her kuruşun hesabını vermeye hazırım”

Encümen üyelerinin seçimi maddesi görüşülürken konuşma yapan İncirliova Belediye Başkanı Aytekin Kaya; “İncirliova halkına söz verdim, şeffaf bir şekilde belediyeyi yöneteceğim dedim. Benim hiçbir korkum yok, harcadığımız her kuruşun hesabını vermeye hazırız. Bir yıl önce AK Parti grubuna namus sözü verdim. AK Partili bir meclis üyesini encümene alacağım dedim. Şimdi verdiğim sözü tutmak için size demokratik bir çağrıda bulunuyorum. Gelin birlikte yönetelim. Benim partimin Acarlar’dan seçilmiş meclis üyesi yok, Acarlar büyük bir mahalle, sorunları, ihtiyaçları var. Acarlar’dan encümene bir meclis üyesi seçelim, farklı partilerin meclis üyeleri encümende görev yapsın, şeffaf bir şekilde belediyemizi yönetelim" diyerek, Encümen Üyeliği’ne Cumhur İttifakı’ndan Orhan Yavuz’u, DSP’den de Mustafa Kayhanlar’ı önerdi. Yavuz önerisini, Cumhur İttifakı kabul etmedi. Söz alan MHP’li Şevki Can, grup olarak Ali Şimşek’i önerdiklerini belirtti. Başkan Kaya’nın gelen öneriyi kabul etmesi üzerine yapılan gizli oylama sonucunda, 26’şar oy alan Şimşek ve Kayhanlar belediye encümenine seçildi.

"Borcu yapılandıracağız"

2019 yılına ait Denetim Komisyonu raporunun meclis üyelerinin bilgisine sunulduğu ve faaliyet raporunun oy birliği ile kabul edildiği toplantıda, İncirliova Belediyesi’nin İller Bankası’ndan 3 milyon 850 bin lira kredi kullanma talebi de görüşüldü. Kredi kullanımı ile ilgili konuşan Başkan Kaya, kredi çekerek belediyenin borcunu yapılandıracaklarını söyledi. Başkan Kaya, "Yapılandırmayla belediyemizin 300 bin lira kârı olacak” diye konuştu. İlgili madde oy çokluğu ile kabul edildi. Cumhur İttifakı meclis üyelerinden sadece Nedim Yıldız, oylamada ‘hayır’ oyu kullandı ve yapılandırma için kredi çekilmesinin yanlış olduğunu ifade etti.