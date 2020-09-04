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Başkan Kaya’dan ay yıldızlı aşure ikramı

AYDIN HABERLERİ  | 04.09.2020 16:34 | Son Güncelleme

İncirliova Belediyesi her yıl geleneksel olarak yaptığı aşure hayrını bu yıl farklı biçimde gerçekleştirdi.Belediye Başkanı Aytekin Kaya tarafından hizmet binası önünde vatandaşlara ikram edilen aşure, üzeri nar ve hindistan ceviziyle Türk bayrağı motifi oluşturularak süslendi.Başkan Kaya, ilk aşureyi AK Parti İlçe Başkanı Hüseyin Celbek ile MHP İncirliova İlçe Başkanı Polat Tanrıkulu’na ikram etti.Aşurenin birlik, beraberlik ve bereketin simgesi olduğunu belirten Başkan Kaya, iki bin kişi için hazırladıkları aşure hayrını Muharrem ayı dolayısıyla gerçekleştirdiklerini belirterek, “Mübarek Muharrem ayı nedeniyle hayrımızı yaptık.

İncirliova Belediyesi her yıl geleneksel olarak yaptığı aşure hayrını bu yıl farklı biçimde gerçekleştirdi.
Belediye Başkanı Aytekin Kaya tarafından hizmet binası önünde vatandaşlara ikram edilen aşure, üzeri nar ve hindistan ceviziyle Türk bayrağı motifi oluşturularak süslendi.
Başkan Kaya, ilk aşureyi AK Parti İlçe Başkanı Hüseyin Celbek ile MHP İncirliova İlçe Başkanı Polat Tanrıkulu’na ikram etti.
Aşurenin birlik, beraberlik ve bereketin simgesi olduğunu belirten Başkan Kaya, iki bin kişi için hazırladıkları aşure hayrını Muharrem ayı dolayısıyla gerçekleştirdiklerini belirterek, “Mübarek Muharrem ayı nedeniyle hayrımızı yaptık. Üzerini ay yıldızlı şanlı bayrağımızın motifiyle süslediğimiz aşuremizi yüce Allah kabul eylesin, devletimizi ve milletimizi her türlü kötülüklerden korusun. Birliğimiz ve beraberliğimiz daim olsun. Aşure hayrımız vefat eden belediye başkanlarımız başta olmak üzere geride bıraktığımız herkesin ruhuna değsin” ifadelerini kullandı.
Aşure hayrına, CHP İncirliova İlçe Başkanı Hasbi Akman, İYİ Parti İncirliova İlçe Başkanı Ahmet Alak, belediye meclis üyeleri, siyasi partilerin temsilcileri, daire amirleri, oda başkanları ve muhtarlar katıldı.

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