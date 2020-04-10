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Başkan Kaya’dan polis haftası mesajı

KARABÜK HABERLERİ  | 10.04.2020 20:57 | Son Güncelleme

Alperen Ocakları Vakfı Karabük İl Başkanı Ahmet Yasin Kaya,10 Nisan Polis Haftası dolayısı ile kutlama mesajı yayımladı.Başkan Kaya mesajında, "Mazisi Türk devlet geleneği kadar eski olan emniyet kurumlarımızın, Polis Teşkilatı adı altında yeniden yapılanmasının 175.

Başkan Kaya’dan polis haftası mesajı

Alperen Ocakları Vakfı Karabük İl Başkanı Ahmet Yasin Kaya,10 Nisan Polis Haftası dolayısı ile kutlama mesajı yayımladı.
Başkan Kaya mesajında, "Mazisi Türk devlet geleneği kadar eski olan emniyet kurumlarımızın, Polis Teşkilatı adı altında yeniden yapılanmasının 175. yılını kutluyoruz.Suçun önlenmesi ve suçla mücadele gibi önemli toplumsal görevleri yerine getiren Türk Polisi, bu asli görevlerini ifa ederlerken, aslında kamuya ait tüm alanlarda, devletin vatandaşa hizmet ulaştırabilmesi için uygun zemini ve şartları sağlar. Bu yönüyle polis teşkilatımızın, tüm kamu hizmetlerine ve sosyal hayatın bütününe katkı sağladığını söylemeyi, bir mecburiyet ve bir hakkın teslimi olarak görev addediyorum.Bütün kamu görevlilerinden farklı olarak, yılın 365 günü ve 24 saat görev yapan polislerimiz, bu ağır yükün yanında, meslek hayatlarının her anını ölüm tehlikesiyle geçirmeleri itibariyle de çok ağır bir sorumluluk üstlenmekte ve bu yönleriyle de milletimizin hayatında ve gönlünde önemli bir yer tutmaktadırlar" ifadelerini kullandı.
Huzur ve güven ortamına sahip olmayan bir toplumun, hiçbir ilerleme kaydedemeyeceğini hatırlatan Kaya, "Devletin varlığı, vatanın ve milletin bölünmez bütünlüğü için fedakarlıkla görev yapan polis kardeşlerimizin, 6-12 Nisan tarihlerinde idrak ettiğimiz Polis Haftası’nı ve 10 Nisan Polis Günü’nü kutluyor; görevleri başında ve terörle mücadelede milletimiz için canlarını feda eden tüm polislerimizi, ayrıca hiçbir zaman unutmayacağımız, 15 Temmuz darbe girişimi esnasında, Ankara Gölbaşı Özel Harekat Merkezi’nde şehit olan 44 kardeşimizi saygıyla, sevgiyle, rahmetle ve minnetle anıyorum" dedi.

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