Başkan Kaya’dan şehit babalarına Babalar Günü ziyareti

İncirliova Belediye Başkanı Aytekin Kaya, Babalar Günü dolayısı ile şehit babalarını ziyaret etti. Evlerinde bir araya geldiği şehit babalarının babalar gününü kutlayan Başkan Kaya, "Ben de sizin bir evladınızım, her zaman emrinizdeyim, gece gündüz demeden beni her zaman arayabilirsiniz" diye konuştu.

14 şehidi olan İncirliova’da Belediye Başkanı Aytekin Kaya, hayatta olan ve ilçede yaşamayı sürdüren şehit babalarının Babalar Günü’nü unutmadı.

Gerenkova Mahallesi’nde şehit Mehmet Köseoğlu’nun babası Veli Köseoğlu’nu, İstiklal Mahallesi’nde şehit Süleyman Çamlıca’nın babası Erol Çamlıca’yı, Cumhuriyet Mahallesi’nde şehit Mehmet Celal Pülhan’ın babası İbrahim Pülhan’ı ve Osmanbükü Mahallesi’nde şehit Ahmet Akdeniz’in babası Niyazi Akdeniz’i evinde ziyaret eden Başkan Kaya, bir araya geldiği şehit babalarının gününü kutlayarak, kendilerine hediye verdi.

Hediye paketlerinin içerisine, şehit babalarının bir sıkıntı ve ihtiyaçları olduğunda direkt kendisine ulaşmaları için üzerinde şahsi telefon numarasının olduğu kartvizitini de yerleştiren Başkan Kaya, şehit babalarına yaptığı konuşmada, "Sizler, şehit evlatlarınız ile ne kadar gurur duysanız azdır. Onlar, vatanımız, milletimiz ve devletimiz için hiç düşünmeden canlarını feda etti. Sizler, bize onların emanetlerisiniz ve başımızın üzerinde her zaman yeriniz var. Ben de sizin bir evladınızım, emrinizdeyim. Gece gündüz demeden beni her zaman arayabilirsiniz. İstediğiniz zaman bana ulaşabilirsiniz. Sizlere hizmet etmekten memnuniyet duyarım" ifadelerini kullandı.

“Başarılarınız daimi olsun”

1998 yılında Mardin’de teröristlerle girdiği çatışmada şehit olan Mehmet Celal Pülhan’ın babası İbrahim Pülhan da, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, korona salgını nedeniyle hastaneye gitmekte güçlük çektiğini Başkan Kaya’ya söyledi. Başkan Kaya da şehit babası Pülhan’a pazartesi günü hastaneye gidip gelmesi için bir araç ve bir personel tahsis etti. Şehit babası Pülhan, "Babalar Günü’nde bizleri unutmayıp ziyaret ettiğiniz için size çok teşekkür ederim. Ziyaretinizle bizi mutlu ettiniz, gururlandırdınız. Allah yolunuzu açık etsin, ömrünüz uzun, başarılarınız daim olsun" dedi.

Duygu dolu anların yaşandığı ziyaretlerde Başkan Kaya’ya, Belediye Başkan Yardımcısı Feride Hülya Erginer eşlik etti.