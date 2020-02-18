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Başkan Kaya’dan spor kulüplerine forma desteği

AYDIN HABERLERİ  | 18.02.2020 10:35 | Son Güncelleme

İncirliova Belediye Başkanı Aytekin Kaya, ilçedeki spor kulüplerine destek olmaya devam ediyor.İncirliova Belediyesi 2.

İncirliova Belediye Başkanı Aytekin Kaya, ilçedeki spor kulüplerine destek olmaya devam ediyor.
İncirliova Belediyesi 2. Amatör Ligde mücadele eden Yazıderespor, Sandıklıspor ve Acarlar Güneşspor’a forma ve malzeme desteğinde bulundu. Belediye Başkanı Aytekin Kaya’yı makamında ziyaret eden kulüp yöneticileri desteklerinden dolayı Başkan Kaya’ya teşekkür ederek malzemeleri teslim aldılar.
Kulüplere desteğinin devam edeceğini vurgulayan Başkan Kaya; "Spora destek olmak özellikle amatör spora destek olmak, geleceğe yatırım yapmaktır. Çünkü burada yetişen gençlerimiz bizim geleceğimizdir. Biz istiyoruz ki çocuklarımız kötü alışkanlıklardan uzak dursunlar, sağlıklı bireyler olarak yetişsinler. Uyuşturucu benzeri madde kullanımı bir yana gençlerimizin sigara içmesi bile beni çok üzüyor. Sağlıklı bireyler yetiştirmenin yolu da küçük yaşlardan itibaren evlatlarımızı spora yönlendirmekten, sporu sevdirmekten geçiyor. Amatör spor kulüpleri bu açıdan bakıldığında çok önemli bir görevi yerine getiriyor. Çünkü gençlerimizi sporla buluşturan yerler bu kulüpler. İncirliova Belediyesi olarak bizde her zaman sporun ve sporcunun yanındayız. İmkanlarımız ölçüsünde destek olmaya devam edeceğiz. Evlatlarımızın aydınlık geleceği için çalışmak belediye başkanı olarak benim birincil görevim" diye konuştu.

Başkan Kaya’nın her zaman spora destek olduğunu ifade eden kulüp yöneticileri; "Aytekin Başkanımız kulüplerde yöneticilik yapmış tecrübeli bir isim. Bizi anlıyor, sıkıntılarımızı biliyor, İncirliova’nın evlatlarını da çok seviyor, desteği için teşekkür ederiz" ifadelerini kullandılar.

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