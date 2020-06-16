Başkan Kayalar gençlerin sorularını yanıtladı

Gençlik Festivali eylülde Sosyal medya hesaplarından gerçekleştirilen canlı yayında konuşan Menderes Belediye Başkanı Mustafa Kayalar, “Gençlere değer veriyoruz. Menderes’imizde gençler için gerekli her türlü çalışmayı da hayata geçiriyoruz. Salgın nedeniyle haziran ayında ilkini yapmaya planladığımız Gençlik Festivali’mizi eylül ayında planlıyoruz. Özdere Orta Mahalle’de 36 sanatçının katılımıyla gerçekleştireceğimiz festivalimizle hem yurt içi hem de yurt dışından gençleri ilçemizde ağırlayacağız” dedi.

Menderes Belediye Başkanı Mustafa Kayalar, CHP İzmir İl Gençlik Kolları tarafından gerçekleştirilen canlı yayına katılarak gençler için yapılan ve yapılacak çalışmaları anlattı. CHP İzmir İl Gençlik Kolları tarafından gerçekleştirilen "Gençler Soruyor" programının konuğu Menderes Belediye Başkanı Mustafa Kayalar oldu. CHP İzmir İl Gençlik Kolları Başkanı Ozan Uyan ve CHP Menderes İlçe Gençlik Kolları Başkanı Muammer Bayram’ın sorularını yanıtlayan Başkan Kayalar, gençler için yapılan çalışmaları anlattı.

Görece Doğal Yaşam Merkezi

Gençler için yeni sosyal alanları da Menderes’e kazandıracaklarını kaydeden Başkan Kayalar, “Görece’de Doğal Yaşam Merkezi kurmak için hazırlıklarımızı yapıyoruz. 80 dönümlük bir alanda hayat bulacak proje için İzmir Büyükşehir Belediyemiz ile irtibata geçtik. En kısa sürede bu projeyi ilçemize kazandırmak istiyoruz” ifadelerini kullandı.

Havuz projesi

Menderes’e kapalı yüzme havuzu kazandıracaklarını da kaydeden Başkan Kayalar, “Gençlerimiz için başlatılan yüzme havuzu projemizde değişikliğe gidiyoruz. Yarı olimpik ve açık olan yüzme havuzumuzu kapalı yüzme havuzu olarak planladık. Bu projemizi de tamamlayarak gençlerimizin hizmetine açacağız” diye konuştu.

Kitap cenneti Menderes

Başkan seçildikten sonra “Çiçek getirmeyin, kitap getirin” çağrısında bulunduğunu söyleyen Başkan Kayalar, “Seçimin ardından tebrik için gelen vatandaşlarımıza çağrımız olmuştu. Çağrımız çok güzel tepkiler aldı. Bugüne kadar 7 bin 500 adet kitap bize ulaştırıldı. Bu kitapları da başta gençlerimiz olmak üzere tüm vatandaşlarımızın okuması için belediye kütüphanelerimiz ile tüm köy okullarımıza dağıttık” sözlerine yer verdi.



