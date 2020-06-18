Başkan Kayalar, Kılıçdaroğlu’nu ziyaret etti

Menderes Belediye Başkanı Mustafa Kayalar, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlunu ziyaret etti.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Menderes Belediye Başkanı Mustafa Kayalar ve CHP Menderes İlçe Başkanı Gizem Ergün’ü parti genel merkezindeki makamında ağırladı. Ziyarette, ilçe için yapılan hizmetleri anlatan Başkan Kayalar, Menderes’in simgesi olan nazar boncuğundan yapılmış el yapımı sehpayı da Kılıçdaroğlu’na hediye etti.

Menderes Belediye Başkanı Mustafa Kayalar, ziyaretle ilgili, "Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu’na gerçekleştirdiğimiz ziyaretimizde ilçemiz için yapmış olduğumuz derman belediyeciliğiyle ilgi bilgi verdik. Görev süremiz boyunca vatandaşlarımıza verdiğimiz sözleri yerine getirmek adına neler yaptığımızı kendisine anlattık. Vatandaş odaklı çalışmalarımız kendisini memnun etti. Korona virüsü mücadelemizde neler yaptığımızla ilgili de genel başkanımıza bilgi aktardık. Menderes’e getirdiğimiz baharı genel başkanımızdan aldığımız destek ile sürdürüyoruz. Kendisinin, ilçemize göstermiş olduğu ilgi ve alaka bizi çok mutlu etti" dedi.