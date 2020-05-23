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Başkan Kayalar, personeliyle bayramlaştı

İZMİR HABERLERİ  | 23.05.2020 09:55 | Son Güncelleme

Menderes Belediye Başkanı Mustafa Kayalar, Ramazan Bayramı öncesi çalışma arkadaşlarıyla bayramlaştı.Menderes Belediye Başkanı Mustafa Kayalar, çalışma arkadaşlarıyla bir araya geldi.

Menderes Belediye Başkanı Mustafa Kayalar, Ramazan Bayramı öncesi çalışma arkadaşlarıyla bayramlaştı.
Menderes Belediye Başkanı Mustafa Kayalar, çalışma arkadaşlarıyla bir araya geldi. Sosyal mesafe kuralına uyulan buluşmada Başkan Kayalar, Ramazan Bayramı öncesi tüm personelin bayramını kutladı. Önce park ve bahçeler müdürlüğüne bağlı şantiyede işçilerle bayramlaşan Başkan Kayalar, ardından temizlik işleri şantiyesi ile merkez garajda destek hizmetleri ve fen işleri müdürlüğüne bağlı işçilerle daha sonra da sahada çalışan işçilerle bayramlaştı. Sahil bölgesine hizmet veren çalışma arkadaşlarıyla da bir araya gelen Başkan Kayalar, son olarak belediye binasında çalışan işçi ve memurlarla bayramlaştı.

"Canla başla Menderes için"
Birlik ve beraberlik içinde Ramazan Bayramını kutlayacaklarını ifade eden Menderes Belediye Başkanı Mustafa Kayalar, “Ramazan Bayramı öncesinde ilçemiz için canla başla çalıştığımız çalışma arkadaşlarımızla bayramlaştık. Menderes’in hak ettiği noktaya gelmesi için belediye olarak tam bir uyum içerisinde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. İlçemizin kalkınması noktasında çaba sarf eden işçisinden, memuruna tüm çalışma arkadaşlarımın Ramazan Bayramı’nı kutluyorum" dedi.

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