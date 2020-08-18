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Başkan Kayalar’dan mahalle ziyaretleri

İZMİR HABERLERİ  | 18.08.2020 09:53 | Son Güncelleme

Menderes Belediye Başkanı Mustafa Kayalar, başlattığı mahalle ziyaretleriyle vatandaşların talep ve önerilerini yerinde dinliyor.Menderes Belediye Başkanı Mustafa Kayalar, başlattığı mahalle ziyaretleriyle makamı mahallelere taşıdı.

Menderes Belediye Başkanı Mustafa Kayalar, başlattığı mahalle ziyaretleriyle vatandaşların talep ve önerilerini yerinde dinliyor.
Menderes Belediye Başkanı Mustafa Kayalar, başlattığı mahalle ziyaretleriyle makamı mahallelere taşıdı. Vatandaşlarla buluşan Başkan Kayalar’a meclis üyeleri ve birim müdürleri de eşlik etti.
Menderes Belediyesi Muhtarlar Masası Biriminin de yer aldığı buluşmalarda, vatandaşların istek ve önerileri dinlenirken, muhtarların da katılımıyla çözüm önerileri ortak akılla birlikte değerlendiriliyor.
Menderes Belediye Başkanı Mustafa Kayalar, konuyla ilgili, "Göreve geldiğimizde başlattığımız ortak akıl toplantıları ile ilçemizdeki çeşitli dernek ve sivil toplum kuruluşları ile bir arkaya gelip Menderes’imizle ilgili yaptıklarımızı, yapacaklarımızı anlatıyor, onların da fikirlerini alıyorduk. Şimdi de makamımızı mahallelere taşıdık ve mahalle ziyaretlerimizi başlattık. Bu kapsamda ilk buluşmalarımızı; Karakuyu, Çileme, Sancaklı, Oğlananası, Develi ve Bulgurca mahallelerimize gerçekleştirdik. Buluşmalarımızda belediye çalışmalarımız ve projelerimiz hakkında bilgi veriyor, hemşehrilerimizin de istek ve önerilerini dinliyoruz. Meclis üyelerimiz ve birim müdürlerimizin de yer aldığı toplantılarımıza devam edeceğiz. Sadece bugüne değil geleceğe de yatırım yapan projelerle Menderes’imizi yükselen bir değer haline getirmek adına çalışmalarımızı sürdürecek, bu çalışmalarımızı vatandaşımızdan aldığımız destekle daha yükseğe taşıyacağız" dedi.

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