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Başkan Kaya’ya emniyetten koruma tahsis edildi

AYDIN HABERLERİ  | 25.06.2020 15:54 | Son Güncelleme

Geçtiğimiz günlerde annesinin evinin önünde saldırıya uğradığını belirten İncirliova Belediye Başkanı Aytekin Kaya’ya Aydın İl Emniyet Müdürlüğü tarafından koruma polisi görevlendirildi.İncirliova Belediye Başkanı Aytekin Kaya, yanındaki iki kişi ile birlikte geçtiğimiz günlerde annesinin evinin önünde saldırıya uğramış ve Kaya olayın ardından şikayetçi olmuştu.

Başkan Kaya’ya emniyetten koruma tahsis edildi

Geçtiğimiz günlerde annesinin evinin önünde saldırıya uğradığını belirten İncirliova Belediye Başkanı Aytekin Kaya’ya Aydın İl Emniyet Müdürlüğü tarafından koruma polisi görevlendirildi.
İncirliova Belediye Başkanı Aytekin Kaya, yanındaki iki kişi ile birlikte geçtiğimiz günlerde annesinin evinin önünde saldırıya uğramış ve Kaya olayın ardından şikayetçi olmuştu. Yaşanan olayın ardından Aydın İl Emniyet Müdürlüğü tarafından Başkan Kaya’ya koruma polisi görevlendirildiği öğrenildi. Her zaman olduğu gibi halkın içerisinde olmaya devam edeceğini ifade eden Başkan Kaya, "Benim emniyetten koruma ile ilgili herhangi bir talebim olmadı. Devletimiz böyle uygun görmüş. Biz de her zaman olduğu gibi İncirliovalı vatandaşlarımızın içerisinde olmaya devam edeceğiz" diyerek görevlendirme için emniyet yetkililerine teşekkür etti.

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