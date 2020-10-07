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Başkan Kayda: “2021 yılı projelerimiz hazır”

MANİSA HABERLERİ  | 07.10.2020 12:01 | Son Güncelleme

Salihli Belediyesi’nin 2021 yılı performans programının görüşüldüğü Ekim ayı meclis toplantısında konuşan Belediye Başkanı Zeki Kayda, 2021 yılı projelerinin hazır olduğunu söyledi.Salihli Belediye Meclisi, Ekim ayı olağan toplantısını Belediye Başkanı Zeki Kayda Başkanlığında gerçekleştirirken, meclis üyeleri 2021 Yılı Performans Programını oy çokluğu ile kabul etti.

Salihli Belediyesi’nin 2021 yılı performans programının görüşüldüğü Ekim ayı meclis toplantısında konuşan Belediye Başkanı Zeki Kayda, 2021 yılı projelerinin hazır olduğunu söyledi.
Salihli Belediye Meclisi, Ekim ayı olağan toplantısını Belediye Başkanı Zeki Kayda Başkanlığında gerçekleştirirken, meclis üyeleri 2021 Yılı Performans Programını oy çokluğu ile kabul etti. Oylamada, MHP, AK Parti, İyi Parti meclis üyeleri ve bağımsız üye kabul oyu kullanırken CHP’li meclis üyeleri çekimser oy kullandı.

Azerbaycan’a tam destek
Yoklama ve geçmiş meclis kararların dağıtılması ile başlayan toplantının açılış konuşmasını yapan Başkan Kayda, “Salihli halkı ve Salihli Belediye Meclisi olarak, Ermenistan’ın Azerbaycan’a yönelik yaptığı saldırıları kınıyor ve kardeş ülke Azerbaycan’ın verdiği mücadeleyi destekliyoruz. Azerbaycanlı kardeşlerimizin yanındayız. Kalplerimiz, Azerbaycanlı kardeşlerimizle her zaman birlikte atar. Sevinçleri sevincimiz, kederleri kederimizdir. Verdikleri vatan mücadelesinde şehit olan kardeşlerimize yüce Allah’tan rahmet, ailelerine baş sağlığı ve sabırlar diliyoruz. Allah, kardeş Azerbaycan’a güç ve kuvvet versin.” ifadelerine yer verdi.

Projeler hazır
Salihli Belediyesi’nin 2021 Yılı Performans Programının görüşüldüğü toplantıda açıklamalarda bulunan Başkan Kayda, 2021 Performans Programında yer alan projelerin hazır olduğunu söyledi. Başkan Kayda, 2021 yılında yeni dönem projelerinden olan Kurtuluş Pazaryeri, Kent Meydanı düzenlemesi, Türk Dünyası Parkı, mahallelere sosyal etkinlik alanları, Adala Atatürk Evi, Atatürk ve Keli Mahallelerine sağlık evleri ve Karapınar Mahallesi Hayvancılık Bölgesi projelerini hayata geçireceklerini belirtti. Bakanlıklar ile yürütülen projelerden de söz eden Başkan Kayda, “Gençlik ve Spor Bakanımız ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanımız ile Ramiz Turan Stadının ve demiryolu hattının şehir merkezi dışına taşınması konularında görüşmeler yaptım. Hazırladığımız projeleri Sayın Bakanlarımıza sundum. Ramiz Turan Stadının bulunduğu alana Millet Bahçesi ve spor kompleksi yapılacak. Bu isteğimizi Sayın Bakanımız da uygun buldu. Demiryolu hattının da Yüksek Hızlı Tren hattına taşınması için Ulaştırma Bakanımıza hazırladığımız projemizi sundum. Yarın Sayın Bakanımız ile yeniden görüşeceğim. Kırveli-Avar alt geçit projemiz ile istasyon bölgesinin düzenleme çalışmaları konularını ele alacağız” dedi.

Kırsal Hizmetler Müdürlüğü kapatıldı
Kırsal Hizmetler Müdürlüğünün kapatılarak Fen İşleri Müdürlüğü bünyesinde faaliyetlerini sürdürmesi talebi, MHP, AK Parti ve Bağımsız Üyenin kabul oyu, CHP ve İyi Partinin çekimser oyu vermesiyle oyçokluğu ile kabul edildi. Konu hakkında açıklama yapan Başkan Kayda, “2014 yılında Büyükşehir yasasıyla birlikte düzenlemeler oldu ve sorumluluk alanımız büyüdü. Hizmetlerin tek elden, hızlı bir şekilde yürütülmesi, kaynakların daha verimli kullanılması amacıyla Kırsal Hizmetleri Fen İşleri Müdürlüğü bünyesine aldık.” dedi.
Öte yandan Salihli Belediyesi’nin 2021 yılı ve izleyen iki yıla ilişkin bütçe konusu, Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilirken, meclis 26 Ekim Pazartesi günü saat 20.00’da bütçeyi görüşmek için yeniden toplanacağı öğrenildi.

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