Fenerbahçe'de sadece 5 maça çıkmıştı! Takımdan gönderildi: Resmen açıklandı

Fenerbahçe, kadrosunda düşünmediği Brezilyalı savunma oyuncusu Diego Carlos'un yeni adresini açıkladı. Sarı-lacivertli kulüp, 33 yaşındaki futbolcunun İtalya temsilcisi Parma'ya kiralandığını duyurdu.
Fenerbahçe'nin açıklamasına göre Diego Carlos, 1 yıllığına Parma'nın yolunu tuttu. Tecrübeli savunmacı, sarı-lacivertli formayla sınırlı süre görev yaptı.
Diego Carlos, Fenerbahçe formasıyla Trendyol Süper Lig'de 4 karşılaşmada sahaya çıktı. Brezilyalı oyuncu, Ziraat Türkiye Kupası'nda ise 1 maçta görev alarak toplamda 5 müsabakada forma giydi.
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