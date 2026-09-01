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Fenerbahçe'de sadece 5 maça çıkmıştı! Takımdan gönderildi: Resmen açıklandı

Fenerbahçe, Brezilyalı savunmacı Diego Carlos'un sezonun kalan bölümünde İtalya'da forma giyeceğini açıkladı. 33 yaşındaki futbolcu, bir yıllığına Parma'ya kiralanırken sarı-lacivertli ekipte toplam 5 resmi maçta görev yaptı.

Fenerbahçe'de sadece 5 maça çıkmıştı! Takımdan gönderildi: Resmen açıklandı
Cevdet Berker İşleyen

Fenerbahçe, kadrosunda düşünmediği Brezilyalı savunma oyuncusu Diego Carlos'un yeni adresini açıkladı. Sarı-lacivertli kulüp, 33 yaşındaki futbolcunun İtalya temsilcisi Parma'ya kiralandığını duyurdu.

PARMA'YA BİR YILLIĞINA KİRALANDI

Fenerbahçe de sadece 5 maça çıkmıştı! Takımdan gönderildi: Resmen açıklandı 1

Fenerbahçe'nin açıklamasına göre Diego Carlos, 1 yıllığına Parma'nın yolunu tuttu. Tecrübeli savunmacı, sarı-lacivertli formayla sınırlı süre görev yaptı.

FENERBAHÇE'DE 5 MAÇA ÇIKTI

Fenerbahçe de sadece 5 maça çıkmıştı! Takımdan gönderildi: Resmen açıklandı 2

Diego Carlos, Fenerbahçe formasıyla Trendyol Süper Lig'de 4 karşılaşmada sahaya çıktı. Brezilyalı oyuncu, Ziraat Türkiye Kupası'nda ise 1 maçta görev alarak toplamda 5 müsabakada forma giydi.

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