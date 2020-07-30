Başkan Kayda, bağlantı yolu konusunda Vali Karadeniz’den destek istedi

İlçe ziyaretleri kapsamında Salihli’yi ziyaret eden Manisa Valisi Yaşar Karadeniz, Manisa Celal Bayar Üniversitesi (MCBÜ) Salihli Meslek Yüksek Okulu Salihli Beş Eylül Yerleşkesi bağlantı yolunda incelemelerde bulundu. Salihli Kaymakamı Mehmet Kamil Sağlam’ın da yer aldığı inceleme ziyaretinde Belediye Başkanı Zeki Kayda, bağlantı yolu konusunda Vali Karadeniz’den destek istedi.

İzmir-Ankara karayolu güzergahında bulunan Salihli Meslek Yüksek Okulu ile Salihli Beş Eylül Yerleşkesi içinde yapılacak olan 400 yataklı yeni devlet hastanesinin bağlantısının sağlandığı yolda trafik yoğunluğu yaşandığına dikkat çeken Başkan Kayda, “Belediye olarak bu bölgede yaşanan trafik yoğunluğunu azaltmak ve yolun daha güvenli bir hale gelmesi noktasında proje hazırladık. Üniversite ile yeni yapılacak olan devlet hastanesinin de açılmasından sonra buradaki ulaşım yoğunluğu daha da artacak. Hazırladığımız projeyi Karayolları Bölge Müdürlüğüne teslim ettik. Bu konunun bir an önce çözüme kavuşması noktasında Sayın Valimizden destek bekliyoruz” dedi.

Manisa Valisi Yaşar Karadeniz de, Salihli Meslek Yüksekokulu’nun bağlantısının sağlandığı yolun güvenli hale getirilmesi noktasında ilgili kurumlarla görüşerek çalışma başlatacağını söyledi.

