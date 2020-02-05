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Başkan Kayda, Bakan Kasapoğlu’na Salihli dosyasını teslim etti

MANİSA HABERLERİ  | 05.02.2020 12:31 | Son Güncelleme

Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu başkanlığında düzenlenen istişare toplantısına katıldı.

Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu başkanlığında düzenlenen istişare toplantısına katıldı. Gençlik ve Spor Bakanlığında gerçekleşen toplantıda söz alan Başkan Kayda, Ramiz Turan Stadyumu ve Salihli’deki spor tesisleri hakkında hazırladığı dosyayı Bakan Kasapoğlu’na takdim etti.
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Manisa heyetini Bakanlık’ta ağırladı. Toplantıya, Manisa Valisi Ahmet Deniz, AK Parti MKYK Üyesi Murat Baybatur, MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay, AK Parti Manisa Milletvekilleri Semra Kaplan Kıvırcık, İsmail Bilen, Mehmet Ali Özkan, Tamer Akkal, Uğur Aydemir, Cumhur İttifakı Manisa Büyükşehir ve İlçe belediye başkanları, AK Parti İl Başkanı Salih Hızlı ve MHP İl Başkanı Ömer Baysal, AK Parti Salihli İlçe Başkanı Selçuk Dinç ile Gençlik ve Spor Manisa İl Müdürü Yunus Öztürk katıldı.
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu başkanlığında Bakanlıkta düzenlenen Manisa İstişare Toplantısında söz alan Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda, ilçedeki spor tesisleri hakkında bilgiler verdi. Salihli Belediyesi’nin amatör kulüplere ve sporculara her zaman destek olduğunu ifade eden Başkan Kayda, judo başta olmak üzere birçok amatör branşta milli takıma yükselen sporcular yetiştirdiklerini söyledi. Salihli’de sporun ve futbolun çok sevildiğini anlatan Başkan Kayda, “Sayın Bakanımız, ilçemize ve mahallelerimize gençlerimiz için spor tesisleri kazandırıyor. İlk dönemde, gençlerimizi ve çocuklarımızı spora teşvik etmek için Atatürk Spor Salonu ve kapalı yüzme havuzunu onların hizmetine açtık. Yeni dönemde, Cumhur İttifakı birlikteliğinde, Hükümetimizin gücü, Bakanlarımızın ve Manisa Milletvekillerimizin destekleriyle hep birlikte güzel şehrimizi daha büyük hizmetlerle buluşturacağız. Bu anlamda, bizlerden desteklerini esirgemeyen Sayın Bakanımıza, hemşehrilerim adına teşekkürlerimi arz ederim” dedi.

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