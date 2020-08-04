Başkan Kayda, gönül selamıyla bayramlaştı

Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda, Kurban Bayramının ardından ilk mesai gününde belediye birimlerinde çalışan tüm personel ile gönül selamıyla bayramlaştı.

Belediye hizmet binasında bulunan tüm birimleri maske takarak sosyal mesafeye uygun bir şekilde ziyaret eden Başkan Zeki Kayda, belediye personelinin Kurban Bayramını tebrik etti. Salihli Belediyesinin tüm çalışanları ile birlikte büyük bir aile olduğunu ifade eden Başkan Kayda, “Değerli mesai arkadaşlarım, sizlerle birlikte 2. dönemimizde hizmet yolunda çalışmaya devam ediyoruz. Salihli’mize birçok proje kazandırdık ve bunları sizlerle birlikte başardık. Hepinize bu güzel yol arkadaşlığı için teşekkür ediyor, Kurban Bayramınızı kutluyorum. Tüm mesai arkadaşlarıma, sevdikleriyle birlikte sağlıkla ve mutlulukla dolu uzun ömürler ve bayram tadında güzel günler diliyorum. Ülkemizi ve tüm Dünyayı etkisi altına alan virüs salgını henüz geçmiş değil. En kısa zamanda sağlıklı günlere kavuşabilmek ümidiyle kendi sağlığımız ve sevdiklerimizin sağlığı için maske takalım, sosyal mesafe kuralına uyalım ve temizliğe mutlaka önem verelim” dedi.

Salihli Belediye Başkan Yardımcıları Metin Durmaz, Mahmut Süreyya Karaoğlu ve İbrahim Karaca da, belediye birimlerini ziyaret ederek personelin bayramını kutladı.

