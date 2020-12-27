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Başkan Kayda, mahalleleri gezip talepleri dinledi

MANİSA HABERLERİ  | 27.12.2020 13:52 | Son Güncelleme

Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda, korona virüs tedbirleri kapsamında uygulanan kısıtlamada mahalleleri gezerek vatandaşların taleplerini dinledi.

Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda, korona virüs tedbirleri kapsamında uygulanan kısıtlamada mahalleleri gezerek vatandaşların taleplerini dinledi. Salihli Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü ekipleri ile birlikte mahalleleri ziyaret eden Başkan Kayda, ev ev gezerek ihtiyaç sahibi vatandaşlara gıda paketleri dağıttı.
Salihli Belediyesi’nin ilçe genelinde korona virüs salgınına karşı halk sağlığını korumak için ilaçlama ve dezenfekte çalışmalarına devam ettiğini belirten Başkan Kayda, kısıtlama günlerinde de sosyal belediyecilik hizmetlerini sürdürerek ihtiyaç sahibi vatandaşların taleplerini karşıladıklarını söyledi. Başkan Yardımcısı Mahmut Süreyya Karaoğlu ve Sosyal Yardım İşleri Müdürü Hüsamettin Çelik ile birlikte Çökelek Mahallesini ziyaret eden Başkan Kayda, muhtar Kamil Uysal ile ev ev gezerek mahalle sakinlerinin taleplerini dinledi. Pandemi nedeniyle zor günler yaşandığını ifade eden Başkan Kayda, Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü ekiplerinin kimsesi olmayan 65 yaş ve üzeri vatandaşların yardımına koşarak tüm ihtiyaçlarını evlerine götürdüğünü kaydetti.
Karapınar Mahallesini de ziyaret eden Başkan Kayda, muhtar Nedim Karapınar ile birlikte evleri gezen Başkan Kayda, mahalle sakinlerinin taleplerini dinleyip bir ihtiyaçları olup olmadığını sordu. Başkan Kayda, çok amaçlı etkinlik alanında incelemelerde bulunarak mahalleye hayırlı olmasını diledi.
Dünyayı ve ülkemizi etkileyen salgın nedeniyle vatandaşlara çağrıda bulunan Başkan Kayda, “Siz zorunlu olmadıkça evlerinizden çıkmayın. Belediye ekiplerimiz sahada sizlerin sağlığı için gece gündüz çalışıyor. Tüm hemşehrilerime sağlıklı günler diliyorum” dedi.

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