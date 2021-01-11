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Başkan Kayda, personelin Gazeteciler Günü’nü kutladı

11.01.2021 17:36 | Son Güncelleme:
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Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla Belediye Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğünü ziyaret ederek personelin Çalışan Gazeteciler Günü’nü kutladı.

Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla Belediye Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğünü ziyaret ederek personelin Çalışan Gazeteciler Günü’nü kutladı. Başkan Kayda, Başkan Yardımcısı Mahmut Süreyya Karaoğlu ve Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürü Ali Taylan ile birlikte pasta keserek belediye hizmetlerinin vatandaşlara duyurulması noktasında özveriyle çalışan personele teşekkür etti.
Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla Başkan Yardımcıları Metin Durmaz, Mahmut Süreyya Karaoğlu ve İbrahim Karaca, Başkan Danışmanı Nuri Kaya ile birlikte Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğünü ziyaret etti.
Belediye hizmetlerinin vatandaşlara duyurulması, ulusal ve yerel basında haber olarak yer alması için mesai gözetmeden çalışan Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü personelinin gününü kutlayan Başkan Kayda, “Salihli’mize ve 102 mahallemize kazandırdığımız tüm hizmetlerin vatandaşlarımızın bilgilerine sunulması noktasında görev yapan Başkan Yardımcım Mahmut Süreyya Karaoğlu, Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürüm Ali Taylan ile emeği geçen basın birimi personelime teşekkür ederim. Salihli Belediyesi olarak yaptığımız hizmetlerin duyurulması için yoğun mesai harcayarak çalışıyorsunuz. Sizlerin ve ilçemizde görev yapan basın mensubu arkadaşlarımın 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Gününü kutluyor, çalışmalarınızda başarılar ve kolaylıklar diliyorum” dedi.

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