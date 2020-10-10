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Başkan Kayda Salihli esnafıyla buluştu

MANİSA HABERLERİ  | 10.10.2020 16:44 | Son Güncelleme

Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda, Bedesten Çarşı esnafını ve 2.

Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda, Bedesten Çarşı esnafını ve 2. El Eşya Pazarını ziyaret ederek esnafın sorunlarını yerinde dinledi.
Salihli Belediyesi’nin öncülüğünde geçen yıl açılan ancak yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında bir süreliğine kapatılan 2. El Eşya Pazarı, yeniden vatandaşlara hizmet vermeye başladı. Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda, her cumartesi günü çarşamba pazarında hizmet verecek olan 2. El Eşya Pazarını ziyaret ederek pazarda tezgah açan esnafa hayırlı işler diledi.
Bedesten Çarşısı ve 2. El Eşya pazarını gezen Başkan Kayda, Bedesten esnafları ve pazara gelen vatandaşlar ile sohbet ederek alışveriş yaptı. Salihli Belediyesi tarafından hayata geçirilen Üretici Pazarı ve 2. El Eşya Pazarının pandemi nedeniyle bir süreliğine kapatıldığını ancak yeniden esnafların ve vatandaşların hizmetine açıldığını belirten Başkan Kayda, “Vatandaşlarımız, giysiden ayakkabıya, ev aksesuarlarından elektronik eşyalara ve hırdavat malzemeleri ile antika eşyaların satışa sunulduğu 2. El Eşya Pazarına büyük ilgi gösteriyor. Kullanılmayan eşyaların değerlendirilmesi ve dar gelirli vatandaşlarımıza ekonomik anlamda katkı sağlaması amacıyla pazarımız, her cumartesi günü Çarşamba Pazarında yeniden kurulacak. Aile bütçelerine katkı sağlamak isteyen herkesi 2. el eşya pazarımıza davet ediyorum. Pazarda tezgah açan esnafımıza da hayırlı işler, bol ve bereketli kazançlar diliyorum” dedi.

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