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Başkan Kayda, seramik ve çini atölyesine ziyaret

MANİSA HABERLERİ  | 26.02.2020 10:58 | Son Güncelleme

Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda, Salihli Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren atölyelerde incelemelerde bulundu.

Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda, Salihli Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren atölyelerde incelemelerde bulundu. Başkan Kayda, özellikle seramik ve çini atölyelerinde kursiyerlerin el emeği, göz nuru vererek hazırladıkları eserleri çok beğendi.
Belediye Başkan Yardımcısı Mahmut Süreyya Karaoğlu, Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Yılmaz Demirtaş ile birlikte Turan Caddesinde bulunan Seramik ve Çini atölyelerini gezen Başkan Kayda, yapılan çalışmalar hakkında Seramik Öğretmeni Neşe Yasa ve Çini Öğretmeni Sare Demirel’den bilgiler aldı.
Salihli Belediyesi tarafından sosyal ve kültürel etkinliklere her zaman destek verildiğini vurgulayan Başkan Kayda, “Belediyemiz bünyesinde el sanatlarının birçok dalında ücretsiz kurslarımız var. Vatandaşlarımızın bu kurslar sayesinde yeteneklerini ve hayal güçlerini ortaya çıkarmaya katkıda bulunuyoruz. Belediye olarak açtığımız kurslarımıza halkımız yoğun ilgi gösteriyor, bu da bizleri oldukça mutlu ediyor. Kurslarımıza katılan insanlarımız, hem burada yeni bir uğraş ediniyorlar hem de kazandıkları beceriler sayesinde kendilerine ekonomik katkı sağlıyorlar. Kursiyerlerimize çalışmalarında başarılar, öğretmenlerimize de kolaylıklar dilerim” dedi.

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