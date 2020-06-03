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Başkan Kayda, üreten kadınları ziyaret etti

MANİSA HABERLERİ  | 03.06.2020 17:40 | Son Güncelleme

Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda, Salihli Belediyesinin de ortak olarak yer tahsis ettiği S.S.

Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda, Salihli Belediyesinin de ortak olarak yer tahsis ettiği S.S. Salihli Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifini ziyaret etti. Başkan Yardımcısı Mahmut Süreyya Karaoğlu ile birlikte kooperatifi ziyaret eden Başkan Kayda, Kooperatif Başkanı Yasemin Ademoğlu ile kooperatif üyelerine çalışmalarında kolaylıklar diledi.
Kadınların üretken bireyler olarak toplumsal yaşama katılmalarını ve el emeklerini değerlendirmelerini sağlamak amacıyla kooperatif çatısı altında buluşturduklarını ifade eden Başkan Kayda, kooperatif üyelerinin hazırladıkları hediyelik eşyalar ve yetiştirdikleri organik ürünlerle aile bütçesine katkı sağladıklarını söyledi. Kadınların her alanda başarılı olduklarını belirten Başkan Kayda, “Belediyemizin de ortak olduğu ve yer tahsis ettiği S.S. Salihli Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifini ziyaret ederek kooperatif üyelerimiz ile birlikte Salihli’miz için yapacağımız ortak projeler konusunda görüş alışverişinde bulunduk. Kadınlarımızın üretken bireyler olarak toplumsal yaşama katılmalarını sağlamak ve el emeklerini değerlendirmelerine destek olmak amacıyla kooperatif çatısı altında birleşerek özveriyle emek harcayan tüm üyelerimize çalışmalarında kolaylıklar dilerim” dedi.
Ziyaretten dolayı mutlu olduğunu söyleyen Kooperatif Başkanı Yasemin Ademoğlu da, kooperatifin kurulmasında ve yer tahsis edilmesinde kendilerine her zaman destek olan Belediye Başkanı Zeki Kayda’ya üyeler adına teşekkür etti. S.S. Salihli Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi olarak Türkiye’nin dört bir yanına organik ürünlerden gönderdiklerini belirten Ademoğlu, “Salihli Ovasındaki dünyaca ünlü sultaniye üzüm bağlarından toplanan yaprakları salamura yapan kadınlar, cam kavanozlardaki asma yapraklarını kargo aracılığıyla Türkiye’nin dört bir yanına ulaştırıyor. Bunun yanı sıra, hayıt, çiçek ve çam balı, propolis, tarhana, makarna, lavanta yağı ve lavanta sabunu satışına başladık” dedi.

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