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Başkan Kayda’dan normalleşme uyarısı

MANİSA HABERLERİ  | 01.06.2020 15:59 | Son Güncelleme

Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda, İçişleri Bakanlığı genelgesiyle korona virüs tedbirleri kapsamında tüm Türkiye’de olduğu gibi Salihli’de de açılan işletmeler ve iş yerlerine kurallara uymaları konusunda uyarılarda bulundu.Yeni tip korona virüs tedbirleri kapsamında lokanta, kafe gibi iş yerleri, park, mesire yerleri, sosyete pazarları normalleşme süreci kapsamında yeniden hizmete başladığını belirten Başkan Kayda, 2.5 ay sonra tekrar faaliyete başlayan işletme ve iş yerlerine bol ve bereketli kazançlar diledi.

Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda, İçişleri Bakanlığı genelgesiyle korona virüs tedbirleri kapsamında tüm Türkiye’de olduğu gibi Salihli’de de açılan işletmeler ve iş yerlerine kurallara uymaları konusunda uyarılarda bulundu.
Yeni tip korona virüs tedbirleri kapsamında lokanta, kafe gibi iş yerleri, park, mesire yerleri, sosyete pazarları normalleşme süreci kapsamında yeniden hizmete başladığını belirten Başkan Kayda, 2.5 ay sonra tekrar faaliyete başlayan işletme ve iş yerlerine bol ve bereketli kazançlar diledi. Kayda, tüm esnaflara normalleşme kapsamında yeniden hizmete açılan tüm esnaflara kurallara uymaları konusunda uyardı.
Yeni dönemde işletmelerin ve iş yerlerinin korona virüs tedbirleri kapsamında denetleneceğini belirten Başkan Kayda, “Korona virüs salgını nedeniyle 2,5 aydır devam eden sokak kısıtlaması ve şehirlerarası seyahat yasakları son buldu. 1 Haziran itibarıyla pek çok şey değişiyor. Türkiye artık normalleşme sürecine girdi. Korona virüs tedbirleri kapsamında kapatılan işletmeler ve iş yerleri tekrar açıldı. Kaymakamlık, Belediyemiz ve Emniyet Müdürlüğü işbirliğinde vatandaşlarımızın sağlığını korumak için kontroller yaparak rutin ilaçlama ve dezenfekte çalışmalarına devam edeceğiz. Zorunlu olmadıkça evlerimizde kalmaya devam edelim. Bu süreçte sosyal mesafe kuralına, hijyen ve temizliğe dikkat edelim ve alınan tüm kararlara uyarak tedbiri asla bırakmayalım” dedi.

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