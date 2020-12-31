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Başkan Kayda’dan sosyal mesafeli yeni yıl kutlaması

MANİSA HABERLERİ  | 31.12.2020 17:15 | Son Güncelleme

Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda, 2020 yılının son iş gününde belediye birimlerini tek tek dolaşarak mesai arkadaşlarının yeni yılını kutladı.Salihli Belediyesi’nin tüm çalışanlarıyla birlikte büyük bir aile olduğunu vurgulayan Başkan Kayda, “Sevgili mesai arkadaşlarım, hep birlikte Salihli’mize hizmet ediyoruz.

Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda, 2020 yılının son iş gününde belediye birimlerini tek tek dolaşarak mesai arkadaşlarının yeni yılını kutladı.
Salihli Belediyesi’nin tüm çalışanlarıyla birlikte büyük bir aile olduğunu vurgulayan Başkan Kayda, “Sevgili mesai arkadaşlarım, hep birlikte Salihli’mize hizmet ediyoruz. Dünyayı ve ülkemizi de etkisi altına alan koronavirüs salgını nedeniyle 2020 yılında zor günler yaşadık. Sağlığın ve tek bir nefesin bile ne kadar değerli olduğunu bu zor süreçte hep birlikte öğrendik. Bu zor günleri inşallah en kısa zamanda hep birlikte atlatacağız. 2020 yılının son iş gününde sizlerle birlikte olmak istedim. Acısıyla, tatlısıyla bir yılı daha geride bırakıyoruz. Salihli’miz için ter akıtan tüm mesai arkadaşlarıma şükranlarımı sunuyor, yeni yılda hepinize ailelerinizle birlikte sağlık, mutluluk ve başarılar diliyorum” dedi.

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