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Başkan kaynak yaptı

SAMSUN HABERLERİ  | 30.06.2020 15:32 | Son Güncelleme

Havza Organize Sanayi Bölgesinde (OSB) incelemelerde bulunan Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir inşaatı devam eden fabrikada kaynak yaptı.Kaymakam Yılmaz ve Başkan Özdemir Havzalı İş insanı Ergin Gümüşçü ve ortağı tarafından kurulan bir fabrika inşaatını ziyaret etti.

Başkan kaynak yaptı

Havza Organize Sanayi Bölgesinde (OSB) incelemelerde bulunan Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir inşaatı devam eden fabrikada kaynak yaptı.
Kaymakam Yılmaz ve Başkan Özdemir Havzalı İş insanı Ergin Gümüşçü ve ortağı tarafından kurulan bir fabrika inşaatını ziyaret etti. Burada bir dizi inceleme yapan Kaymakam Yılmaz ve Başkan Özdemir, fabrika ortaklarından Ergin Gümüşçü’den yatırım ile ilgili bilgiler aldılar. Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir ziyaret ve incelemeler esnasında imalatı devam eden fabrikanın çelik konstrüksiyon parçalarına kaynak yaptı.
Gümüşçü, "Fabrikamız 2021’in ilk aylarında üretime geçmesi planlanıyor. İnşallah 60 kişinin istihdam edilmesini hedefliyoruz. Burada amaç gemi ana makinelerinin yedek parçalarını üretmek. Gurbetteki tüm Havzalı iş insanlarımız Havza’ya yatırıma davet ediyorum. Burada yatırım yapmak benim için büyük bir onur" dedi.
Havza Kaymakamı Metin Yılmaz, “Diğer Havzalı iş insanlarına örnek olacak bu davranışınızdan ve ilçemize yapmış olduğunuz yatırımdan ötürü sizleri tebrik ediyorum" diye konuştu.
Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir ise, “Ergin Gümüşçü ve ortağı ile Mustafa Bakır gibi kıymetli hemşehrilerimizin burada yatırım yapmaları ve istihdam sağlamaları takdire şayandır. İlçemize sahip çıkma bilinci ile hareket eden kardeşlerimize Havzalı hemşehrilerimiz adına teşekkür ediyorum. Bizim yatırımcıya ihtiyacımız var. Yatırımcı demek istihdam demek, iş demek. İnşallah Havza OSB devam eden yatırımların tamamlanması ve gelecek yatırımcılar ile sadece Havza’da değil bölgede istihdam sorunu çözecek. Havza OSB 10 bin dönümlük genişleme alanı ile Karadeniz’in en büyük OSB’si. Havza OSB yatırımcılar için sunmuş olduğu ikmal kolaylıkları ile önemli bir konumda” şeklinde konuştu.

Başkan kaynak yaptı

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