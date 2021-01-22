Başkan Kazgan kapı kapı gezerek sorunları dinliyor

Malatya’nın Akçadağ ilçe Belediye Başkanı Ali Kazgan mahallelerde yaptığı toplantılarla vatandaşların sorunlarını yerinde dinleyip çözüm üretiyor.

Başkan Kazgan, düzenlediği mahalle ziyaretleri ile vatandaşlarla yüz yüze görüşerek şikayet, öneri ve talepleri dinliyor, sorunlara anında çözüm üretiyor. Mahalle ziyaretleri kapsamında Bahri Mahallesi’ni ziyaret eden Başkan Kazgan, burada Mahalle Muhtarı ve vatandaşlarla bir araya geldi. Mahalle sakinlerinin yoğun ilgi gösterdiği Başkan Kazgan," Sizlerin büyük destekleri ile Akçadağ’da bir ilk yaşandı ve bağımsız olarak beni tekrar göreve getirdiniz. Şimdi benim sorumluğum daha büyük . Sizlerin bu sevgisine layık olmak için ekibimizle gece ve gündüz demeden çalışıyoruz ve çalışmaya devam edeceğiz. Mahalle gezilerimizdeki amaç sorunları birini ağızdan dinlemek ve çözüm bulmak. Ben göreve geldiğim zaman belediyeyi 17 milyon borçla devir aldık. Bugün çok şükür Akçadağ Belediyesi’nin borcunu bitirdik. Şuan borcu olmayan tek Belediye Akçadağ Belediyesi. Bundan sonra hizmetlerimiz artacak çünkü hizmet ve yapacağımız projelerle Akçadağ’ı layık olduğu yere getireceğiz. Tabi bağımsız Belediye olduğumuz için önümüze engeller çok çıkıyor. Ama biz bu engelleri gerek kendi imkanlarımızla ,gerekse hukuki olarak aşmaya çalışıyoruz ve aşıyoruz da, Bahri Mahallesi bizim için çok özel ve büyük bir mahalle varsa sorunları çözmek için buradayız" dedi.

Bahri Mahalle Muhtarı Yusuf Duman ise Başkan Kazgan’ın ziyaretinden duydukları memnuniyeti dile getirerek, "Bahri Mahallesi olarak Başkanımızı misafir etmekten onur duyuyoruz. Bahri Mahallesi muhtarı olarak Akçadağ Belediyesine gittiğimizde yada aradığımızda sorunlarımız kısa sürede çözülüyor. Belediye ile çok iyi bir diyalog halindeyiz. Başkanımızın gerek Akçadağ ilçesi gerekse Bahri mahallesine yapmış olduğu güzel hizmetlerinden dolayı teşekkür ediyorum. Gerek meydana gelen depremler ardından COVİD-19 vakası bir çok hizmetlerin gelmesinde yapılmasında büyük engel teşkil etti. İnşallah yapılan aşı çalışması ile birlikte bu illet vakadan kurtulup güzel günlere geldiğimizde Belediyemizden çok güzel hizmetler geleceğinden şüphemiz yoktur. Belediyelerin ekonomik olarak zor durumda olduklarını biliyoruz o yüzden en kısa zamanda bu sıkıntılardan kurtulduğumuzda Ali Kazgan başkanımızın üzerinde çalıştığı büyük emekler harcadığı projelerini gerçekleştiğine inanıyoruz. Biz her zaman başkanımızın yanındayız “ diye konuştu

Akçadağ Belediye Başkanı Ali Kazgan’ın Bahri Mahallesi gezisine, Akçadağ belediye Başkan Yardımcısı Eyüp Işık, Akçadağ Esnaf Odaları başkanı Fatih Şahin’de katıldı.

