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Başkan Kazgan’a Yeni Malatyaspor taraftarlarından ziyaret

MALATYA HABERLERİ  | 27.11.2020 16:25 | Son Güncelleme

Yeni Malatyaspor Derebeyleri Taraftarlar Derneği yönetimi, Akçadağ Belediye Başkanı Ali Kazgan’ı makamında ziyaret ederek Yeni Malatyaspor forması hediye etti.Kurum ziyaretlerine devam eden Yeni Malatyaspor Derebeyleri Taraftarlar Derneği Başkanı Ender Kaya ve yönetim kurulu üyeleri, son olarak Akçadağ Belediye Başkanı Ali Kazgan’ı makamında ziyaret etti.

Yeni Malatyaspor Derebeyleri Taraftarlar Derneği yönetimi, Akçadağ Belediye Başkanı Ali Kazgan’ı makamında ziyaret ederek Yeni Malatyaspor forması hediye etti.
Kurum ziyaretlerine devam eden Yeni Malatyaspor Derebeyleri Taraftarlar Derneği Başkanı Ender Kaya ve yönetim kurulu üyeleri, son olarak Akçadağ Belediye Başkanı Ali Kazgan’ı makamında ziyaret etti. Burada konuşan Dernek Başkanı Ender Kaya, Taraftarlar olarak şehrin ortak paydası Yeni Malatyaspor çevresinde kenetlenilmesi için mücadele ettiklerini belirterek, kendilerine verdikleri destekten dolayı Başkan Kazgan’a teşekkür ettiler. Tüm ilçelerde temsilcilik açtıklarını ve gençlerin spora olan ilgisini arttırmak için girişimlerde bulunduklarını belirten Kaya, Başkan Kazgan’a ziyaretin anısına üzerinde adının yazdığı Yeni Malatyaspor forması hediye etti.
Akçadağ Belediye Başkanı Ali Kazgan ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Bugün ziyaretimize gelerek, güzel bir sohbet ortamı oluşturan, samimiyetleri ile ilgimi çeken, Malatyaspor Taraftarlar Derneği başkanı ve ekibine teşekkür ediyorum" dedi.
Dernek Başkanı Kaya ve yönetimi, Akçadağ Belediye Başkan Yardımcısı Eyüp Işık’ıda makamında ziyaret ederek Yeni Malatyaspor forması hediye etti.
Dernek yönetiminin son durağı ise Malatya Büyükşehir Belediyespor Kulübü Başkanı Mahmut Cücemen oldu. Başkan Kaya, Cücemen’e de ziyaretin anısına Yeni Malatyaspor forması hediye etti.

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