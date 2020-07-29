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Başkan Kazım Kurt’tan bayram mesajı

ESKİŞEHİR HABERLERİ  | 29.07.2020 12:56 | Son Güncelleme

Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, Kurban Bayramı dolayısıyla kutlama mesajı yayınladı.Mesajında, Korona virüs salgınıyla ilgili uyarılarda bulunan Başkan Kurt, bayramların insanlar arasındaki sevgi ve dostluk bağlarının pekişmesine, birlik ve beraberliğin güçlenmesine neden olduğunu kaydetti.

Başkan Kazım Kurt’tan bayram mesajı

Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, Kurban Bayramı dolayısıyla kutlama mesajı yayınladı.
Mesajında, Korona virüs salgınıyla ilgili uyarılarda bulunan Başkan Kurt, bayramların insanlar arasındaki sevgi ve dostluk bağlarının pekişmesine, birlik ve beraberliğin güçlenmesine neden olduğunu kaydetti. Başkan Kurt mesajına şu şekilde devam etti:
"Sevgi, saygı ve hoşgörünün simgesi olan bayramlar küslüklerin bittiği, büyük küçük herkesin ortak paydada buluştuğu özel günlerdir. Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de korona virüs salgını ile etkin mücadele sürüyor. Bizler için bayramlar, büyüklerimizle ve ailenin diğer fertleri ile bir araya geldiğimiz; eşimizi dostumuzu ziyaret ettiğimiz özel günlerdir. Ancak virüs ile mücadele ettiğimiz bu günlerde bu ziyaretlerimizi ve birlikteliklerimizi oldukça kısıtlı tutmak hatta bu birlikteliklerden olabildiğince kaçınmamız gerekiyor. Bu bayram da büyüklerimiz ve sevdiklerimizi ziyaret etmek yerine, onlarla telefonla konuşmayı tercih edelim. Kendi sağlığımız ve sevdiklerimizin sağlığı için sosyal mesafe, maske kullanımı ve hijyen kurallarına uymayı unutmayalım. Kıymetli hemşehrilerim, ekonomik olarak da büyük bir kriz yaşıyoruz. Bu ekonomik krizi daha kolay atlatabilmemiz için birlik ve beraberliğimize her zamankinden daha çok ihtiyacımız var. Milletçe birbirimize destek vermemiz ve dayanışma içinde olmalıyız. Bayramlar, bir toplumda millet olmanın, omuz omuza olmanın, birlik ve beraberlik içinde yaşamanın, kuvvetlendiği günlerdir. Bu duygu ve düşüncelerle sağlık, mutluluk, sevgi, huzur, kardeşlik ve barış dolu nice bayramlar geçirmemiz dileğiyle; Kurban Bayramımız kutlu olsun."

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