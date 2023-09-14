YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Bilecik
  4. Başkan Kepez tedavi gördüğü hastaneden taburcu oldu

Başkan Kepez tedavi gördüğü hastaneden taburcu oldu

14.09.2023 10:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rahatsızlığından dolayı hastaneye kaldırılan İnhisar Belediye Başkanı Mehmet Kepez, yapılan tedavileri sonrası taburcu oldu.

Başkan Kepez tedavi gördüğü hastaneden taburcu oldu

İnhisar Belediye Başkanı Mehmet Kepez geçtiğimiz haftalarda rahatsızlanarak Eskişehir Şehir Hastanesi’ne kaldırılmıştı. Yapılan tetkiklerde bacağında oluşan ödemin akciğere pıhtı attığı anlaşılmış ve yoğun bakıma alınmıştı. Kepez, tedavisinin tamamlanmasının ardından taburcu olarak, evinde istirahate çekildi.

Sosyal medya hesabından bir açıklama yapan Kepez, "Tedavim sürecinde ilgi ve alakalarından dolayı başta Şehir Hastanesi Başhekimi Dr. Yaşar Bildirici, göğüs hastalıkları uzmanı Dr. Saliha Yılmaz hanımefendi ve servis çalışanlarına ve yoğun bakım çalışanlarına, hastanede yattığım süre içinde beni yalnız bırakmayan sevgili eşime, çocuklarıma, torunlarıma, damat ve gelinlerime, ziyaretime gelen, telefonla arayan, sanal ortamda geçmiş olsun dileklerini ileten ve dualarıyla manevi destek olan herkese çok teşekkür ederim. Şifa bahşeden Rabbime sonsuz şükürler olsun’’ ifadelerine yer verdi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Eskişehir’de sucul istilacı türler ve hayalet av araçları farkındalık etkinlikleri yapıldıEskişehir’de sucul istilacı türler ve hayalet av araçları farkındalık etkinlikleri yapıldı
Eris uyuşturucu tacirlerinin korkulu rüyası oluyorEris uyuşturucu tacirlerinin korkulu rüyası oluyor
Jandarma narkotik köpeği ‘Limon’ ilk operasyonunda tespit ettiJandarma narkotik köpeği ‘Limon’ ilk operasyonunda tespit etti
Anahtar Kelimeler:
Bilecik

Bilecik Namaz Vakitleri 14 Eylül Perşembe

İmsak
05:07
Sabah
06:32
Öğle
13:01
İkindi
16:33
Akşam
19:19
Yatsı
20:39

Bilecik Nöbetçi Eczaneler14 Eylül Perşembe

Cebeci eczanesi
Golpazari
Hayat eczanesi
Osmaneli
Kaan eczanesi
Sogut
Edebali eczanesi
Merkez
Pazaryeri çiğdem eczanesi
Pazaryeri
Çalikuşu eczanesi
Bozuyuk
Tümünü Göster
Bilecik ECZANELER
Bilecik ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Diri diri gömülen yeni doğan bebeği toprağın altından kurtardılar

Diri diri gömülen yeni doğan bebeği toprağın altından kurtardılar

Stanley, Levi's, Cosori ve dahası! %50'ye varan indirimleri kaçırmayın

Stanley, Levi's, Cosori ve dahası! %50'ye varan indirimleri kaçırmayın

Barbie akımında son perde! "Barbie vajina" diyerek tanıttı

Barbie akımında son perde! "Barbie vajina" diyerek tanıttı

Canlı yayında muhabiri taciz etti! Savunması "pes" dedirtti

Canlı yayında muhabiri taciz etti! Savunması "pes" dedirtti

Kullanıcıların gözdesi! Philips airfyerda kısa süreli fırsat sizleri bekliyor

Kullanıcıların gözdesi! Philips airfyerda kısa süreli fırsat sizleri bekliyor

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.