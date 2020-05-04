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Başkan Kibar, 23 Nisan ödüllerini öğrencilere evlerinde teslim etti

ORDU HABERLERİ  | 04.05.2020 12:31 | Son Güncelleme

Fatsa Belediye Başkanı İbrahim Etem Kibar, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin (TBMM) 100.

Fatsa Belediye Başkanı İbrahim Etem Kibar, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin (TBMM) 100. kuruluş yılı ile 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları kapsamında düzenlediği resim yarışmasında dereceye giren öğrencilerin ödüllerini evlerine misafir olarak verdi.
“Hayatı Eve, 23 Nisan Coşkusunu Resme Sığdır” temasıyla düzenlenen ve 160 öğrencinin katıldığı resim yarışmasında İzmir, Ankara ve İstanbul’dan ressam sanatçıların değerlendirmesi sonucu ilkokul kategorisinde birinci Ekin Yağmur Durmaz, ikinci Yavuz Mete Karakoç, üçüncü Tuğra Kalafatoğlu, ortaokul kategorisinde Birinci Nisanur Adanur, ikinci Mustafa Mert Nar ve üçüncü Enes Şahin olmuştu.

"Bu yarışmayı geleneksel hale getireceğiz"
Belediye Başkanı İbrahim Etem Kibar ödülleri takdim ettikten sonra yaptığı açıklamada, “23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nın 100. yılı münasebetiyle düzenlemiş olduğumuz ‘Hayatı Eve 23 Nisan Coşkusunu Resme sığdır’ temalı ödüllü resim yarışmasının bugün ödüllerinin dağıtımını gerçekleştirdik. Çocuklarımızın yüzündeki mutluluk görülmeye değerdi. 160 adet birbirinden güzel resmin yarıştığı bu yarışmada jürimiz İzmir’den İstanbul’dan ve Ankara’dan farklı farklı ressam sanatçılarımız üzerinden değerlendirilerek puanlamaları yapıldı. Bu puanlama sonrasında birinci, ikinci ve üçüncü şeklinde hem ilkokul hem ortaokul kategorisinde ödül almaya hak kazanan öğrencilerimiz belirlendi. Çocuklarımızın bu mutluluğuna ortak olmak için onların evinde ödüllerini takdim ettik. Korona virüs münasebetiyle düzenlemeyi planladığımız ödül töreni de iptal etmiş olduk. Bu pazar günü onların kapısını çalarak sürpriz yaptık. İnşallah geleneksel hale getirmeyi planladığımız 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ödül yarışması ilerleyen yıllarda devam edecektir. Yarışmaya katılarak birbirinden güzel resimler yapan gençlerimize teşekkür ediyorum ve ödül almaya hak kazanan gençlerimizi tebrik ediyorum. Hediyelerini güzel ve sağlıklı günlerde kullanmaları temenni ediyorum” dedi.
Hediyelerini alırken çok mutlu oldukları gözlenen öğrenciler ise Fatsa Belediye Başkanı İbrahim Etem Kibar’a teşekkür ettiler.

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