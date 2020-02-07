Başkan Kibar: “Fatsa ayağa kalkacak”

Fatsa Belediye Başkanı İbrahim Etem Kibar ilçedeki sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile bir araya geldi.

Bolaman Park Tesislerinde gerçekleştirilen toplantıda Fatsa Belediye Başkanı İbrahim Etem Kibar, yapılan ve yapılacak çalışmalarla ilgili açıklamalarda bulundu. Başkan Kibar, STK temsilcilerine tasarruf tedbirleri, Belediyenin mevcut ekonomik durumu, çöp konusu, çöp alanının ağaçlandırılması, Ordu Su ve Kanalizasyon Genel Müdürlüğü’nün (OSKİ) Fatsa’ya kurulması, sevgi caddesindeki çalışma programı, 3 bin tonluk su deposunun yapılması, Bolaman havzası projesi, mesire alanları, turizm ile ilgili çalışmalar kültür sanat faaliyetleri, görsel sanatlar atölyesi, gösteri sanatlar atölyesi, kapalı pazar yeri, yeni belediye binası, Fatsa Belediyespor, kent konseyi çalışmaları hakkında bilgiler verdi.

“OSKİ’nin Fatsa’ya kurulması büyük avantaj”

OSKİ’nin Fatsa’ya kurulmasını değerlendiren Kibar, “OSKİ, Türkiye’de sadece resmi olarak 30 genel müdürlüğün olduğu bir birim. OSKİ 200 personeli ile birlikte ilçemizde faaliyet gösterecek. Ordu’da bulunan 800’ün üzerindeki mahalledeki vatandaşlarımızın su ve kanalizasyon sorunlarını için ilçemize gelip bu sorunu ilçemizde çözüp Mesudiye’ye Akkuş’a Gürgentepe’ye Altınordu ve Ünye’ye nereye dönecekse memleketlerine geri döneceği bir hareketlilik sağlayacak. Bu belki bugün sadece 200 kişinin çalıştığı bir OSKİ Genel müdürlüğü olarak görülebilir. Emin olun bunun Fatsa’ya çok büyük katkıları olacaktır” dedi.

Kibar, şöyle devam etti: “3 bin kişilik bir fabrikadan daha bir spekülasyon sağlayacak. Bu bölgeye gelen bu kurumda işi olan birçok vatandaş bir fırının önünde durup ekmeğini alıp memleketine gidecektir. Bunu da Fatsa’ya kazandırmak çok kolay olmadı. Belki de hiçbir şehirde olmayan su kesintilerinin bizim ilçemizde yoğun yaşanıldığı en ufak yağmurda kanalizasyonların taştığı, yağmur sularının dükkanlarımıza girdiği bir ilçeden bahsediyoruz. Bu kurumun ilçemize gelmesiyle birlikte önümüzdeki yaz itibariyle artık bu su ve kanalizasyon taşkınlıklarının konuşulamayacağı bir döneme gireceğiz. Kurum buradayken bu şehrin sorunlarıyla birebir muhatap olacak. OSKİ’de herhangi bir sorun birinci dereceden yetkili ağza iletilebilecek. Bu da ilçemizin büyük kazanımlarından bir tanesidir.”