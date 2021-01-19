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Başkan Kibar: "Gelecek nesillere yaşanabilir kent bırakmak için çalışıyoruz"

19.01.2021 15:57 | Son Güncelleme:
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Gelecek nesillere yaşanabilir bir kent bırakmak amacıyla çalıştıklarını belirten Fatsa Belediye Başkanı İbrahim Etem Kibar, "Kent estetiği çalışmalarıyla Fatsa daha da güzelleşiyor" dedi.Ordu Büyükşehir Belediyesi ile birlikte geçen yılda 57 adet oyun parkı yapan Fatsa Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü, 300 adet ağaç, bin 800 adet çalı bitkisi ve 400 kasa mevsimlik çiçek dikimi ile kente nefes aldırarak görsel zenginlik katıyor.Kent estetiğine yönelik peyzaj çalışmalarıyla ilçenin güzelliğine güzellik katmak için çalıştıklarını belirten Fatsa Belediye Başkanı İbrahim Etem Kibar, ”Şehrimizde yeşil alanların sayısını artırma ve çocuklarımıza güvenli oyun parkı çalışmalarımız sürüyor.

Gelecek nesillere yaşanabilir bir kent bırakmak amacıyla çalıştıklarını belirten Fatsa Belediye Başkanı İbrahim Etem Kibar, "Kent estetiği çalışmalarıyla Fatsa daha da güzelleşiyor" dedi.
Ordu Büyükşehir Belediyesi ile birlikte geçen yılda 57 adet oyun parkı yapan Fatsa Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü, 300 adet ağaç, bin 800 adet çalı bitkisi ve 400 kasa mevsimlik çiçek dikimi ile kente nefes aldırarak görsel zenginlik katıyor.
Kent estetiğine yönelik peyzaj çalışmalarıyla ilçenin güzelliğine güzellik katmak için çalıştıklarını belirten Fatsa Belediye Başkanı İbrahim Etem Kibar, ”Şehrimizde yeşil alanların sayısını artırma ve çocuklarımıza güvenli oyun parkı çalışmalarımız sürüyor. Dolunay Mahallesi Şehrazat Sokak’ta engelsiz oyun parkı, salıncak ve yürüyüş yolları, Yine Dolunay Mahallesi Samanyolu Sokak’ta yeşil alan düzenlemesi, Ayazlı Mahallesi Pazar Sokak’ta salıncak yapımı, Evkaf Mahallesi Demas Plajı oyun grubu, Bolaman Mahallesi Pideciler mevki sahiline oyun grubu, Yalıköy Mahallesi sahili oyun grubu, çocuk evi, çocuk piknik masası, fitness grubu, renkli ahşap çit yapımı, Rehberlik Araştırma Merkezi bahçesi mevcut oyun grubu ve etrafına renkli ahşap çit yapımı, İslamdağ İlkokulu bahçesi oyun grubu, Fatsa İlçe Jandarma Komutanlığı bahçesi oyun grubu, Fen Lisesi yeşil alan düzenlemesi ve bitkilendirme, Geyikçeli Mahallesi Jandarma bahçesi yeşil alan düzenleme ve oyun grubu bakımı, 38 okul, 57 kamu kurumu 85 adet semt parkı etrafında tırpan yapımı, bitkilendirme, budama oyun grupları tadilat çalışmaları devam ediyor. Bir taraftan yeni parkları kurarken bir taraftan da eski parkları yenileyerek, bakım ve onarım çalışmaları yapıyoruz. Fatsa’mızın her köşesinde vatandaşlarımıza nefes aldıracak çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Park yapıp bırakmıyoruz. Bu parklarımızı halkımızın nefes alacağı alanlar haline dönüştürüyoruz. Vatandaşlarımız için parklarımızı rengarenk çiçeklerle süsleyerek görsel zenginlikler sunuyoruz” diye konuştu.

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