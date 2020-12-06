Başkan Kibar: “Herşey daha güzel bir Fatsa için”

Fatsa Belediye Başkanı İbrahim Etem Kibar, sokağa çıkma yasağının olduğu Cumartesi ve Pazar günü şehir merkezinde devam eden çalışmaları inceledi. Başkan Kibar Sevgi Caddesi, Mustafa Kemal Paşa Mahallesi Şehit Polis Erkan Alışır Caddesi ve Meşebükü Mahallesi’nde devam eden beton yol çalışmalarını inceledi. Sevgi Caddesi’nde Ordu Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı ekiplerinin çalışmasını inceleyen Fatsa Belediye Başkanı İbrahim Etem Kibar, “Kurtuluş Mahallesi Beyazıt Caddesi ile Mustafa Kemal Paşa Mahallesi Pazar Sokak arasında 1570 metre altyapı ve sıcak asfalt çalışmalarını tamamlayan ekipler şu anda Akasya Sokak’ta zemin kazısı ve kazı dolgu işine devam ediyor. Şehir merkezinde diğer bir önemli çalışma Mustafa Kemal Paşa Mahallesi Şehit Polis Erkan Alışır Caddesi ve yan kolları olan Adliye Sokak, Ülkü Sokak, Anadolu Sokak ve Şair Sokakta alt yapı çalışmalarından sonra alt temel malzeme serimi çalışmaları başladı, hava şartlarına göre 10 gün içerisinde bu noktaların sıcak asfaltı yapılacak ve sonrasında da baskı betonlu kaldırım işine başlanacak” dedi.

“Asırlık yollar yapıyoruz”

Meşebükü Mahallesi’nde devam eden beton yol çalışmalarını da inceleyen Başkan Kibar buradaki çalışmaların Fatsa Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirildiğini ifade ederek, “Meşebükü Mahallemizin Öksüzlerardı, Kadıoğlu Sokak, Kayadibi Mevki, Külçeçiler Mevkilerine beton yol yapıyoruz. Yapılan bu beton yolları öyle sıradan bir çalışma değil en az 50-100 sene hizmet verecek bir yol oluyor. Meşebükü Mahallemizde yaklaşık 2 kilometre beton yol yapıyoruz ve bu çalışmayı bu ayın 20’si gibi bitirmeyi hedefliyoruz. Ordu Büyükşehir Belediyesi ile koordineli olarak ekiplerimiz gece gündüz, hafta içi-hafta sonu demeden var gücüyle çalışıyor çünkü bizim en büyük derdimiz; memleketimiz. Pandemi sonrası daha güzel bir Fatsa için canla başla çalışmaya devam ediyoruz” diye konuştu.

