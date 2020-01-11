YURTHABER
  4. Başkan Kibar: "Meslek ahlakı üstün değer"

Başkan Kibar: "Meslek ahlakı üstün değer"

ORDU HABERLERİ  | 11.01.2020 09:09 | Son Güncelleme

Fatsa Belediye Başkanı İbrahim Etem Kibar, "10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü" dolayısıyla medya mensupları ile bir araya geldi.Fatsa Belediyesi Sosyal tesislerinde düzenlenen yemek programına Fatsa Belediye Başkanı İbrahim Etem Kibar, Fatsa Belediye Başkan Yardımcısı Ruhi Özbay ile basın mensupları katıldı.Başkan İbrahim Etem Kibar yemekte yaptığı konuşmada gazetecilere davetlerine icabetlerinden dolayı teşekkür ederek, “10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü nedeniyle ilçemizde ve Ordu ilinde görev yapan basın mensupları ile bir araya geldik.

Fatsa Belediye Başkanı İbrahim Etem Kibar, "10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü" dolayısıyla medya mensupları ile bir araya geldi.
Fatsa Belediyesi Sosyal tesislerinde düzenlenen yemek programına Fatsa Belediye Başkanı İbrahim Etem Kibar, Fatsa Belediye Başkan Yardımcısı Ruhi Özbay ile basın mensupları katıldı.
Başkan İbrahim Etem Kibar yemekte yaptığı konuşmada gazetecilere davetlerine icabetlerinden dolayı teşekkür ederek, “10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü nedeniyle ilçemizde ve Ordu ilinde görev yapan basın mensupları ile bir araya geldik. Meslek ahlakını üstün değer olarak gören, demokrasinin gelişmesine, olgunlaşmasına ve toplumsal bir denetim mekanizmasının oluşmasına, toplumun kalkınma sürecine katkı sağlayan değerli basın mensuplarımızla çalışmalarında başarılar diliyorum. Değerli basın mensuplarımızın ’10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’nü kutlar, en kalbi duygularımla sevgi ve saygılarımı sunarım” dedi.
Fatsa Belediye Başkanı İbrahim Etem Kibar, konuşmasının ardından günün anısına basın çalışanlarına hediye takdim etti.
10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü yemeği topluca çekilen hatıra fotoğrafı ile sona erdi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Giden hayran kalıyor! Turistler en çok burayı tercih ediyorGiden hayran kalıyor! Turistler en çok burayı tercih ediyor
Paşalıoğlu: "2020’den umutluyuz"Paşalıoğlu: "2020’den umutluyuz"
Dr. Aralan: “Hedefimiz veremsiz bir Türkiye”Dr. Aralan: “Hedefimiz veremsiz bir Türkiye”
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Yerel Haberler

Büyükşehir’den kaliteli hizmet için eğitim

Büyükşehir’den kaliteli hizmet için eğitim

Araçtan içeri sarkıp... Korkunç!

Araçtan içeri sarkıp... Korkunç!

Adanaspor Pozantıspor ile hazırlık maçı oynayacak

Adanaspor Pozantıspor ile hazırlık maçı oynayacak

Gaziantep et borsası ve et halinde kura heyecanı

Gaziantep et borsası ve et halinde kura heyecanı

Karla oynayan bazı öğrencilerin vücutlarında oluşan lekelerin nedeni araştırılıyor

Karla oynayan bazı öğrencilerin vücutlarında oluşan lekelerin nedeni araştırılıyor

Kayserispor-Fenerbahçe maçı biletleri satışa çıktı

Kayserispor-Fenerbahçe maçı biletleri satışa çıktı

Ordu Namaz Vakitleri 11 Ocak Cumartesi

İmsak
06:15
Sabah
07:46
Öğle
12:41
İkindi
15:05
Akşam
17:26
Yatsı
18:52

Ordu Nöbetçi Eczaneler11 Ocak Cumartesi

Candan Eczanesi (24 Saat Nöbetçi)
Altinordu
Karamanoğlu Eczanesi (24 Saat Nöbetçi)
Altinordu
Türkmenler Eczanesi (24 Saat Nöbetçi)
Altinordu
Bahçelievler Eczanesi (Gündüz Nöbetçi)
Altinordu
Derman Eczanesi (Gündüz Nöbetçi)
Altinordu
Koçyiğit Eczanesi (Gündüz Nöbetçi)
Altinordu
Konak Eczanesi (Gündüz Nöbetçi)
Altinordu
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Tabiat parkında kar kalınlığı 25 santimetreye ulaştı

Tabiat parkında kar kalınlığı 25 santimetreye ulaştı

Uçakta rahatsızlanıp hayatını kaybetti

Uçakta rahatsızlanıp hayatını kaybetti

Ordu'da otomobil kamyonetle çarpıştı: 7 yaralı

Ordu'da otomobil kamyonetle çarpıştı: 7 yaralı

Başkan Kibar, gezinti teknesine konuk oldu

Başkan Kibar, gezinti teknesine konuk oldu

Eski Hepar Ünye İlçe Başkanı Öldürüldü

Eski Hepar Ünye İlçe Başkanı Öldürüldü

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.