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Başkan Kılca: “Basın, demokrasi ve güçlü devlet olmanın önemli bir unsuru”

09.01.2021 13:55 | Son Güncelleme:
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Başkan Kılca: “Basın, demokrasi ve güçlü devlet olmanın önemli bir unsuru”

Konya’nın merkez Karatay İlçe Belediye Başkanı Hasan Kılca, basının demokratik ve güçlü bir devlet olmanın önemli bir unsuru olduğunu söyledi.Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, yayımladığı mesajla gazetecilerin 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’nü tebrik etti.

Konya’nın merkez Karatay İlçe Belediye Başkanı Hasan Kılca, basının demokratik ve güçlü bir devlet olmanın önemli bir unsuru olduğunu söyledi.
Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, yayımladığı mesajla gazetecilerin 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’nü tebrik etti. Basının kamuoyunu doğru, eksiksiz ve hızlı şekilde bilgilendirilmesi bağlamında büyük önem taşıdığını belirten Başkan Hasan Kılca sözlerini şöyle sürdürdü; “Demokrasinin gelişmesinde ve sağlıklı bir toplumun oluşumunda tarafsız, özgür, ilkeli ve basın ahlak kurallarına uyan bir gazetecilik anlayışı, büyük önem taşıyan bir husustur. Haber verme, denetim, eleştiri ve kamuoyu oluşturma gibi çok önemli işlevleri bulunan gazetecilik, her koşulda gerektirdiği dinamizm ve fedakârlığıyla icrası zor, ülkenin vicdanı olma vasfını elinde bulunduran nadide mesleklerden biridir. Geçmişten bugüne düşünce özgürlüğünün yanı sıra demokrasinin vazgeçilmez bir unsuru olan gazeteciler; ülkemizin geleceği ve milletimizin menfaatleri doğrultusunda ilkeli, doğru ve tarafsız bir şekilde çalışarak, halkın haber alma hakkını sağlayan ve toplumun genel talepleri ile görüşlerini kamuoyuna yansıtma görevini üstlenmektedirler. Bu bakımdan da basın, demokrasi ve güçlü devlet olmanın da önemli bir unsurudur. Özellikle halkımızın gözü, kulağı ve sesi konumundaki Konya basını çok önemli bir kamu görevi yapıyor. Bir kamu görevi icra eden Konyalı basın mensuplarının ve medya kuruluşlarının yaptığı yayınlar, ortaya çıkardığı ürünler ile geldiği seviye takdir edilecek konumda. Bu başarının artarak devam edeceğine olan inancım tamdır. Bu duygu ve düşüncelerle; kamuoyunun aydınlatılması ve bilgilendirilmesi için her şartta görevleri peşinde koşan, mesleğinin zor şartlarına rağmen mesai kavramı gözetmeksizin hizmet eden bütün basın çalışanlarının ve gazetecilerin 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’nü kutluyor, meslek hayatlarındaki başarılarının devamını diliyorum.”

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Konya Namaz Vakitleri 9 Ocak Cumartesi

İmsak
06:33
Sabah
07:59
Öğle
13:02
İkindi
15:34
Akşam
17:55
Yatsı
19:16

Konya Nöbetçi Eczaneler 9 Ocak Cumartesi

Larende Eczanesi
Karatay
Şehir Eczanesi
Karatay
Birlik Eczanesi
Selcuklu
Burak Can Eczanesi
Selcuklu
Ertürk Eczanesi
Selcuklu
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