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Başkan Kılca: “Çocuklarımızın daha kaliteli mekanlarda eğitim almalarına katkı sunuyoruz”

KONYA HABERLERİ  | 04.05.2020 13:05 | Son Güncelleme

Konya’nın merkez Karatay İlçe Belediye Başkanı Hasan Kılca, Hamzaoğlu ve Doğuş mahallelerinde yapımı devam eden iki anaokulunun inşaatlarını inceledi.Başkan Hasan Kılca, anaokulu inşaatı incelemelerinde Karatay Belediyesi Yapı Kontrol Müdürü İsmail Baran ve inşaatların yüklenici firma yetkililerinden bilgi aldı.

Konya’nın merkez Karatay İlçe Belediye Başkanı Hasan Kılca, Hamzaoğlu ve Doğuş mahallelerinde yapımı devam eden iki anaokulunun inşaatlarını inceledi.
Başkan Hasan Kılca, anaokulu inşaatı incelemelerinde Karatay Belediyesi Yapı Kontrol Müdürü İsmail Baran ve inşaatların yüklenici firma yetkililerinden bilgi aldı. Başkan Kılca, söz konusu iki anaokulunun yanı sıra yine Hamzaoğlu Mahallesinde Karatay Belediyesi tarafından yapımı tamamlanarak İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne teslim edilen ortaokulunu da gezdi.
Karatay Belediyesi olarak bugüne kadar eğitime büyük destekler verdiklerini, önemli projelere imza attıklarını söyleyen Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, göreve geldikleri günden bu yana eğitimi her zaman öncelikleri arasında olduğuna vurgu yaptı. 31 Mart Yerel Seçimlerinden hemen sonra Hamzaoğlu Mahallesinde 24 derslikli ortaokulun temelini attıklarını ifade eden Başkan Hasan Kılca, “Bu okulumuzun yapımını tamamlayarak Milli Eğitim Müdürlüğümüze teslim ettik. Bu okulumuzun yeni eğitim ve öğretim döneminde bölgenin derslik ihtiyacına önemli bir katkı yapacağına inanıyorum. Yine Hamzaoğlu Mahallemizde ve Doğuş Mahallemizde yapımı devam eden iki anaokulunda da incelemelerde bulunduk. Bu projelerimizle Konya’mızın ve ilçemizin eğitim hayatına katkı sunarak bölgemizin derslik ihtiyacına önemli destekler vermiş oluyoruz. Bu yatırımlarımızı geleceğimiz olarak gördüğümüz çocuklarımıza daha kaliteli ve güzel eğitim mekanları oluşturma hedefiyle gerçekleştiriyoruz. Çünkü eğitime yapılan her yatırımı çocuklarımıza ve geleceğimize yapılan yatırım olarak görüyoruz. Bu bağlamda da evlatlarımız için çaba göstermeye devam edeceğiz” şeklinde konuştu.

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