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Başkan Kılca: “Evde kalarak süreci başarıyla atlatacağız”

KONYA HABERLERİ  | 14.05.2020 16:57 | Son Güncelleme

Konya’nın merkez Karatay İlçe Belediyesi, korona virüs salgınıyla mücadele tedbirleri kapsamında evlerinde kalan vatandaşlara yönelik birçok proje yürütüyor.

Başkan Kılca: “Evde kalarak süreci başarıyla atlatacağız”

Konya’nın merkez Karatay İlçe Belediyesi, korona virüs salgınıyla mücadele tedbirleri kapsamında evlerinde kalan vatandaşlara yönelik birçok proje yürütüyor. Sosyal medya hesapları üzerinden takipçilerine sürprizler yapan Karatay Belediyesi, hem pek çok konuda toplumsal bilincin artmasına katkı sağlıyor hem de yapılan çekilişler veya sürpriz hediyelerle vatandaşa moral veriliyor.
Korona virüs salgının daha fazla yayılmasına karşı her türlü önlemi alan Karatay Belediyesi, sosyal belediyecilik konusunda da anlamlı çalışmalara imza atıyor. Karatay Belediyesi bu projelerle vatandaşların süreci moralli bir şekilde geçirmesine katkı sağlamış oluyor. “Evde Kal” çağrılarının yapıldığı bugünlerde en iyi yapılacak şeyin kitap okumak olduğunun bilincinde olan Karatay Belediyesi, sosyal medya hesaplarından zaman zaman hem kitap okumayı teşvik etmeyi amaçlayan paylaşımlar yapıyor hem de vatandaşa çekilişle kitap hediye ediyor.
Anneler Gününde de sokağa çıkma kısıtlaması dolayısıyla evlerinden çıkamayan vatandaşlara yine Karatay Belediyesi destek verdi. Karatay Belediyesi, anneleri için şiir veya mesajlarını içeren videolarını #ÇiçekAnnem etiketiyle Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca’nın hesabından paylaştı. Belediye, paylaşımı yapanlar adına annelere çiçek gönderilerek bu güzel günde annelerin mutluluğuna katkı sağlamış oldu. Hz. Mevlana ve ailesinin Konya’ya teşrifinin yıl dönümü anısına vatandaşa ‘Tıpkı Basım Mevlevi Sancağı’ hediye eden Karatay Belediyesi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla yapılan paylaşıma destek veren tüm çocuklara da denge oyunu hediye ederek çocukların 23 Nisan coşkusuna katkı sağladı.

“Bu süreci de hemşehrilerimizle birlikte atlatacağız”
Korona virüs salgını dolayısıyla tüm dünyanın zor bir süreçten geçtiğini ifade eden Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, salgından etkilenmemek adına bu süreçte en iyi seçeneğin evde kalmak olduğunun altını çizdi. Başkan Hasan Kılca, “Korona virüsün etkisini sürdürdüğü bugünlerde vatandaşlarımızın evlerinde kalmalarını çok önemsiyoruz. Bu kapsamda da evde kaldıkları bu süreçte hemşehrilerimizi salgından uzak tutmak ve bir nebze de olsa sosyal hayatlarına katkı sunarak onlara moral vermek adına sosyal medya hesaplarımızdan zaman zaman birtakım etkinlikler yapıyoruz. ‘Evde Kal’ çağrılarına uyarak dışarıya çıkmayan çocuklar ve aileleri için ‘Ailecek Evdeyiz; Evde Oyun Vakti’ adlı projeyi hayata geçirdik. Bu projemizle çocukların anne ve babalarıyla hem evlerinde keyifli vakit geçirmelerini hem de aile içerisindeki iletişimi daha da güçlendirmeye katkı yapmayı hedefliyoruz. Yine özel ve anlamlı günlerde sosyal medya hesaplarımızdan yaptığımız paylaşımlarla hem hemşehrilerimizin sosyal bilincine katkı sunuyoruz hem de ufak da olsa hediyeler vererek onlara moral vermeye gayret ediyoruz. Bu süreçte bu tür dayanışmalar birliktelikler önemli. Hemşehrilerimiz evde kalmaya özen göstersin, biraz daha sabretsinler” dedi.

Başkan Kılca: “Evde kalarak süreci başarıyla atlatacağız”

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