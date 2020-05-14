Başkan Kılca: “Evde kalarak süreci başarıyla atlatacağız”

Konya’nın merkez Karatay İlçe Belediyesi, korona virüs salgınıyla mücadele tedbirleri kapsamında evlerinde kalan vatandaşlara yönelik birçok proje yürütüyor. Sosyal medya hesapları üzerinden takipçilerine sürprizler yapan Karatay Belediyesi, hem pek çok konuda toplumsal bilincin artmasına katkı sağlıyor hem de yapılan çekilişler veya sürpriz hediyelerle vatandaşa moral veriliyor.

Korona virüs salgının daha fazla yayılmasına karşı her türlü önlemi alan Karatay Belediyesi, sosyal belediyecilik konusunda da anlamlı çalışmalara imza atıyor. Karatay Belediyesi bu projelerle vatandaşların süreci moralli bir şekilde geçirmesine katkı sağlamış oluyor. “Evde Kal” çağrılarının yapıldığı bugünlerde en iyi yapılacak şeyin kitap okumak olduğunun bilincinde olan Karatay Belediyesi, sosyal medya hesaplarından zaman zaman hem kitap okumayı teşvik etmeyi amaçlayan paylaşımlar yapıyor hem de vatandaşa çekilişle kitap hediye ediyor.

Anneler Gününde de sokağa çıkma kısıtlaması dolayısıyla evlerinden çıkamayan vatandaşlara yine Karatay Belediyesi destek verdi. Karatay Belediyesi, anneleri için şiir veya mesajlarını içeren videolarını #ÇiçekAnnem etiketiyle Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca’nın hesabından paylaştı. Belediye, paylaşımı yapanlar adına annelere çiçek gönderilerek bu güzel günde annelerin mutluluğuna katkı sağlamış oldu. Hz. Mevlana ve ailesinin Konya’ya teşrifinin yıl dönümü anısına vatandaşa ‘Tıpkı Basım Mevlevi Sancağı’ hediye eden Karatay Belediyesi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla yapılan paylaşıma destek veren tüm çocuklara da denge oyunu hediye ederek çocukların 23 Nisan coşkusuna katkı sağladı.