Başkan Kılca: “Gayretle, samimiyetle ve iyi niyetle çalışınca böyle güzel şeyler ortaya çıkıyor”

Konya’nın merkez Karatay İlçe Belediyesi, 2020 yılının ilk meclis toplantısını gerçekleştirdi.

2019 yılında hayata geçen hizmetler, projeler ile çalışmalarının ele alındığı toplantıda konuşan Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, “2019’da hep birlikte birbirinden önemli projelere ve hizmetlere imza attık. Gayretle, samimiyetle ve iyi niyetle çalışınca böyle güzel işler ortaya çıkıyor. Tüm meclis üyelerimize ve çalışma arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum” dedi.

Olağan meclis toplantısında tüm kararlar oy birliğiyle alınırken, Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, oturumun başında meclis üyelerinin yeni yılını kutladı.

“Gönül belediyeciliği anlayışıyla vatandaşlarımızla hep iç içe olduk bundan sonra da bu anlayışı sürdüreceğiz”

Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, 2019 yılı boyunca Karatay Belediyesi tarafından hayata geçirilen hizmetler, proje ve çalışmaları içeren bir de sunum yaptı.

Başkan Hasan Kılca, 31 Mart Yerel Seçimlerinin ardından göreve başlamalarıyla birlikte Karatay’ın büyümesi ve gelişmesi adına güzel hizmetlere imza attıklarını belirterek, “31 Mart Seçimleri sürecinde vatandaşlarımıza vaat ettiğimiz birçok projemizi hayata geçirdik. Bir kısmını planladık ve gönül belediyeciliği anlayışıyla hareket ederek her zaman hemşehrilerimizin içinde olmaya gayret ettik. 80 mahallemizin tamamını meclis üyelerimiz ve çalışma arkadaşlarımızla birlikte ziyaret ettik. Esnafımızla, sanayicimizle, üreticimiz ve toplumumuzun bütün kesimleriyle sık sık istişareler gerçekleştirdik, bundan sonra da halkımızla iç içe olmayı sürdüreceğiz” dedi.