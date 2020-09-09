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Başkan Kılca, Hayıroğlu projelerini yerinde inceledi

KONYA HABERLERİ  | 09.09.2020 15:36 | Son Güncelleme

Konya’nın merkez Karatay İlçe Belediye Başkanı Hasan Kılca, Hayıroğlu Mahallesini ziyaret ederek mahalleye kazandırılan ve artık son aşamaya gelinen Aile Sağlık Merkezi, Emekli Konağı ile Muhtar Evi projelerini yerinde inceledi.Karatay Belediye Başkan Hasan Kılca, Hayıroğlu Mahallesi’ni ziyaret ederek mahalle muhtarı ve sakinleriyle bir araya geldi.

Konya’nın merkez Karatay İlçe Belediye Başkanı Hasan Kılca, Hayıroğlu Mahallesini ziyaret ederek mahalleye kazandırılan ve artık son aşamaya gelinen Aile Sağlık Merkezi, Emekli Konağı ile Muhtar Evi projelerini yerinde inceledi.
Karatay Belediye Başkan Hasan Kılca, Hayıroğlu Mahallesi’ni ziyaret ederek mahalle muhtarı ve sakinleriyle bir araya geldi. Başkan Hasan Kılca, mahalle ziyareti kapsamında Karatay Belediyesi tarafından Hayıroğlu Mahallesi’nde yürütülen çalışmaları da yerinde inceledi. Bu kapsamda belediye tarafından mahalleye kazandırılan ve yapımında artık sona yaklaşılan Aile Sağlığı Merkezi, Emekli Konağı ile Muhtar Evi projesini inceleyen Hasan Kılca, çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı. Kılca, yaklaşık 1 milyon TL’ye mal olacak merkezin sağlık ve sosyal alanlarda bölgeye önemli hizmetler sunacağını belirtti.
Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca proje hakkında, “Hayıroğlu Mahallesi’ne kazandırdığımız Aile Sağlığı Merkezi, Emekli Konağı ve Muhtar Evi projemizin inşaatı tamamlandı. Ekiplerimiz şu anda çevre düzenleme çalışmalarını sürdürüyor. Merkezi kısa bir süre içinde hemşehrilerimizin kullanımına açmayı hedefliyoruz. Aile Sağlığı Merkezimizin içerisinde poliklinik, gebe izleme, aşı ve bebek emzirme odaları gibi pek çok birim yer alacak. Hayıroğlu Mahallemizin Muhtar Evi ve Emekli Konağı’na da ihtiyacı vardı. Bu projemize hem Muhtar Evi hem de Emekli Konağı’nı ilave ederek mahallenin bu ihtiyaçlarını da böylece gidermiş oluyoruz. Projemizin ilçemize ve mahallemize hayırlar getirmesini, güzel hizmetlere vesile olmasını diliyorum" ifadelerine yer verdi.

Karatay’da 80 mahallede topyekün çalışma var
Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, ilçeye kazandırılan yatırımlarla Karatay’ın yaşam standartlarını yükselttiklerinin altını çizdi. Başkan Hasan Kılca, “Hedefimiz, hemşehrilerimiz için nitelikli yatırımlarla ilçemizde modern sosyal yaşam alanlarını oluşturmak ve bu imkanlardan vatandaşlarımızın en güzel şekilde faydalanmasına katkı sunmaktır. Bir yandan ilçemizde yaşam standartlarını arttırırken diğer yandan da şehrin çehresinin değişmesine ve gelişmesine katkı sunuyoruz. Karatay Belediyesi olarak ilçemizin 80 mahallesinin her birinde ihtiyaçları doğrultusunda elimizden geldiğince çözümler üretiyor ve hemşehrilerimizin hayatlarını daha da kolaylaştırmak için adım adım çalışmalarımızı sürdürüyoruz” dedi.

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