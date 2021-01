Başkan Kılca, ilçe teşkilatı ve mahalle temsilcileriyle buluştu

“Birlikte yönetim anlayışı ile projelerimizi bir bir hayata geçireceğiz”

Başkan Kılca, “AK belediyeciliğin yüklediği misyon doğrultusunda ben değil, biz anlayışıyla, imkanlarımızı ve yatırımlarımızı ilçemizin her köşesine ulaştırmanın gayretindeyiz. Rutin belediye çalışmalarının dışında insan odaklı hizmet anlayışıyla her bir hemşehrimizin yüreğine dokunmanın gayretindeyiz. Makamların geçici, hizmetlerin kalıcı olduğu gerçeğinden hareketle, ilçemizin yarınlarını inşa etmeye çalışıyoruz. Hemşehrilerimizle birlikte yönetim anlayışıyla istişareye dayalı, katılımcı ve şeffaf bir yönetim sergiliyoruz. Bizim için önemli olan gönül kazanmaktır. 2021 yılında da ilçemize hizmet aşkıyla çıktığımız yolda hemşehrilerimizden aldığımız emaneti gururla taşıyarak, gönüllere dokunan çalışmalarla hizmet çıtamızı daha da yukarılara çıkaracağız” diye konuştu.

“Karatay’da her zaman başarı vardır”

Karatay’da her zaman başarı olduğunu ifade eden AK Parti Karatay İlçe Başkanı Mehmet Genç ise, “Belediye başkanımız, kurumlarımız ve bizler Karatay’ın geleceği için gece gündüz demeden çalışıyoruz. Belediye başkanımıza teşekkür ediyorum. Başkanımız hem Konya’ya hem Türkiye’ye örnek olacak çalışmalar yaptı. Pandemi sürecine rağmen alt yapı hizmetlerinin yanı sıra; eğitim, turizm, kültür ve daha birçok alanda ilklere imza attı. Mahalle Başkanlarımıza da teşekkür etmek istiyorum çünkü bizlerin ulaşamadığı yerlerde onlar var. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da Karatay’ın hizmetinde olacağız. Karatay Belediyemiz ile ortak paydamız vatandaşlarımıza en güzel hizmetleri yapmak. Birlik ve beraberlik içerisinde çalışmaya, hizmet üretmeye ve her zaman hemşehrilerimizin faydasına, değerlerimizin yolunda yürümeye devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.