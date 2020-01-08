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  4. Başkan Kılca: “İşimiz de gücümüz de Karatay”

Başkan Kılca: “İşimiz de gücümüz de Karatay”

KONYA HABERLERİ  | 08.01.2020 14:16 | Son Güncelleme

Konya’nın merkez Karatay İlçe Belediye Başkanı Hasan Kılca, ‘Karatay Söz Meclisleri’nde vatandaşlarla bir araya geldi.Karatay Belediye Meclis Salonu’nda gerçekleştirilen buluşmada hemşehrilerinin sorunlarını ve taleplerini tek tek dinleyerek notlar alan Başkan Hasan Kılca, çözüm için vatandaşlar ve belediye başkan yardımcıları ile birim müdürlerine gerekli talimatları verdi.“İşimiz de gücümüz de Karatay”Karatay Belediyesi olarak gönül belediyeciliği anlayışıyla hareket ettiklerinin altını çizen ve bu buluşmalara büyük önem verdiklerini söyleyen Hasan Kılca, her bakımdan daha yaşanabilir bir Karatay için ortaya konan fikir ve görüşlerin hizmetlerine ilham olduğunu aktardı.

Konya’nın merkez Karatay İlçe Belediye Başkanı Hasan Kılca, ‘Karatay Söz Meclisleri’nde vatandaşlarla bir araya geldi.
Karatay Belediye Meclis Salonu’nda gerçekleştirilen buluşmada hemşehrilerinin sorunlarını ve taleplerini tek tek dinleyerek notlar alan Başkan Hasan Kılca, çözüm için vatandaşlar ve belediye başkan yardımcıları ile birim müdürlerine gerekli talimatları verdi.

“İşimiz de gücümüz de Karatay”
Karatay Belediyesi olarak gönül belediyeciliği anlayışıyla hareket ettiklerinin altını çizen ve bu buluşmalara büyük önem verdiklerini söyleyen Hasan Kılca, her bakımdan daha yaşanabilir bir Karatay için ortaya konan fikir ve görüşlerin hizmetlerine ilham olduğunu aktardı. Her zaman vatandaşlarla iç içe olmaya özen gösterdiklerini belirten Başkan Kılca, “Her fırsatta hemşehrilerimizle bir araya gelerek onlarla hasbıhal etme, istişarelerde bulunma ve sorunlarını dinleyerek birlikte çözüm üretme fırsatı buluyoruz. Her hafta yaptığımız ‘Karatay Söz Meclisleri de hem bizler hem de hemşehrilerimiz için güzel bir ortam sağlıyor. Vatandaşlarımızın sorunlarını ve taleplerini dinliyoruz, istişarelerde bulunup çözümler üretiyoruz. Konu hemen çözülemeyecek ise ilgili birimlerimize havale ederek konunun çözümü için gayret gösteriyoruz. Karatay Belediyesi olarak bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da Gönül Belediyeciliği anlayışıyla vatandaşlarımızla birlikte karar vermeye ve hizmetlerimizi vatandaşımızın görüşlerini dikkate alarak gerçekleştirmeye devam edeceğiz. Amacımız ortak akılla Karatayımızın yaşam kalitesini artırmaktır. Ben, bu vesileyle daha yaşanabilir bir Karatay için bizlere fikirlerini ileten, istişare kurumuna önem vererek bizlerle olan tüm hemşehrilerime teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Hayvanseverlerden Başkan Kılca’ya teşekkür plaketi
Öte yandan Karatay Söz Meclisi’ne katılan Emekli Öğretmen Ümit Börü, Karatay Belediyesinin sokak hayvanları ile çevreye yönelik çalışmalarından dolayı Başkanı Hasan Kılca’ya Konya Doğayı ve Hayvanları Koruma Derneği adına bir plaket takdim etti.
Karataylı vatandaşlar da “Karatay Söz Meclisi”ne katılıp talep ve sorunlarını iletebilmeleri dolayısıyla çok mutlu olduklarını belirterek, Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca’ya teşekkür etti.

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