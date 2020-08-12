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Başkan Kılca: “Karatay’a hizmetin en güzelini yapmaya devam edeceğiz”

KONYA HABERLERİ  | 12.08.2020 13:09 | Son Güncelleme

Konya’nın merkez Karatay İlçe Belediye Başkanı Hasan Kılca, Karatay Belediyesi ile hayırsever Ali Gümüş tarafından yaptırılan Selim Sultan Aile Sağlığı Merkezinin inşaatında incelemelerde bulundu.Karatay Belediyesi ve hayırsever Ali Gümüş tarafından yaptırılacak olan ve geçtiğimiz aylarda düzenlenen törenle temeli atılan Selim Sultan Aile Sağlığı Merkezi inşaatı hızla ilerliyor.

Başkan Kılca: “Karatay’a hizmetin en güzelini yapmaya devam edeceğiz”

Konya’nın merkez Karatay İlçe Belediye Başkanı Hasan Kılca, Karatay Belediyesi ile hayırsever Ali Gümüş tarafından yaptırılan Selim Sultan Aile Sağlığı Merkezinin inşaatında incelemelerde bulundu.
Karatay Belediyesi ve hayırsever Ali Gümüş tarafından yaptırılacak olan ve geçtiğimiz aylarda düzenlenen törenle temeli atılan Selim Sultan Aile Sağlığı Merkezi inşaatı hızla ilerliyor. Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, çalışmaların sürdüğü Selim Sultan Mahallesini ziyaret ederek aile sağlığı merkezinin inşaatını yerinde inceledi. Belediyenin ilgili müdürleri ve yüklenici firma yetkililerinden bilgi alan Kılca, pek çok alanda olduğu gibi Karatay Belediyesinin sağlık alanında da önemli projelere imza attığını söyledi.
“Hemşehrilerimize hizmetin en güzelini yapmaya devam edeceğiz”
Başkan Hasan Kılca, “Yaklaşık 1.5 ay önce, hayırsever Ali Gümüş’ün de katkılarıyla Selim Sultan Aile Sağlığı Merkezinin temelini atmıştık. Merkezimizin kaba inşaatı bitmiş durumda. Merkezimizde; doktor ve hemşire odalarının yanı sıra gebe izleme odaları, aşı-bebek izleme odaları, acil müdahale odaları, bebek emzirme odaları, toplantı odası ve laboratuvar ile mescit bulunacak. Çevre düzenlemesiyle birlikte 4 milyon TL’yi bulacak Selim Sultan Aile Sağlığı Merkezini kısa sürede tamamlayarak hemşehrilerimizin hizmetine sunmayı hedefliyoruz. Selim Sultan Aile Sağlığı Merkezimizin tamamlanmasıyla birlikte bölgenin önemli bir sağlık hizmeti ihtiyacı karşılanmış olacak. Bizler ilçemize hemşehrilerimize hizmetin en güzelini yapmaya devam edeceğiz” dedi.

Başkan Kılca: “Karatay’a hizmetin en güzelini yapmaya devam edeceğiz”

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