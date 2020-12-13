Başkan Kılca: “Kültür-sanat projelerimizle dünyaya açıldık”

Konya’nın merkez Karatay İlçe Belediye Başkanı Hasan Kılca, yeni yılda da özgün ve çok daha güçlü projelerle şehrin kültür hayatına katkı sağlamayı hedeflediklerinin altını çizdi. Konya’nın kültür hafızasına katkı sunmayı sürdüren Karatay Belediyesi, 9. Geleneksel Mevlana Şiir Şöleni Şiir Seçkisi, Konya’da Ahilik; Ahi Yapıları, Mihrimah; Kadim Medeniyetin Manevi Temelleri, Selçuklu Emiri Celalettin Karatay ve Vakıf Eserleri ile Âlem Dönüyor; Minyatürlerle Mevlevilik ve Mevlevihaneler’in yanı sıra 1995 yılından beri düzenlenen Mevlana Şiir Şölenlerini kitaplaştırdı. Azerbaycan’ın başkenti Bakü’de düzenlenen ‘Dede Korkut’tan Kalan Miras; Aşık Sanatı’ konulu uluslararası konferansa da katkı sunuldu. Online gerçekleşen programda Aşıklar; vatan, ezan, şehitlik, bayrak, birlik ve beraberlik üzerine koçaklamalar ve güzellemeler yaptı. Programa Konya’dan Öksüz Ozan Ahmet Yıldırım katıldı. Sosyal medya hesapları üzerinden takipçilerine ve vatandaşlara sürprizler yapan Karatay Belediyesi, çekiliş veya sürpriz hediyelerle vatandaşa moral verdi. Anneler Günü’ndeki sokağa çıkma kısıtlaması dolayısıyla evlerinden çıkamayan, anneleri için şiir veya mesajlarının olduğu videolarını Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca’nın hesabından paylaşanlar adına annelere çiçek gönderildi. Hz. Mevlânâ ve Ailesinin Konya’ya gelişinin yıl dönümü anısına da, Hz. Mevlana’nın bir sözünü paylaşanlara çekilişle tıpkı basım Mevlevi Sancağı hediye edildi. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla sosyal medya paylaşımına destek veren tüm çocuklara da denge oyunu hediye edildi.

“Şehrimizin kültürüne, sanatına ve edebiyatına hizmet etmek gurur verici”

Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, özellikle pandemi sürecinde vatandaşların vazgeçilmez bir değeri olan kültür ve sanattan uzak kalmaması için normalleşme süreciyle birlikte birçok etkinlik yaptıklarını söyledi.

Başkan Kılca, “Medeniyetlerin kesişme noktasında, taşıyla toprağıyla harmanlanmış bu kadim ilçeye hizmet etmenin büyük bir şeref olduğunun farkındayız ve şehrimizin kültürüne, sanatına ve edebiyatına hizmet etmek, bizler için gurur kaynağıdır. Çünkü biliyoruz ki, bu topraklar, taşıdığı birçok değerle dünyanın en köklü, en zengin ve en büyük medeniyetlerine ev sahipliği yapmıştır. Karatay Belediyesi olarak bizler de, mirasa kendi kültürümüzü besleyerek yaşayarak, yaşatarak ve gelecek kuşaklara aktararak geleceğe taşıyoruz” dedi.

“Pandemi döneminde kültür-sanat etkinliklerimizle dünyaya açıldık”

Dünyayı etkisi altına alan korona virüs pandemisine rağmen kültür sanat etkinliklerini yeni normale göre kesintisiz bir şekilde sürdürdüklerini dile getiren Başkan Kılca, 2020’de olduğu gibi 2021’de de özgün ve çok daha güçlü projelerle şehrin kültür hayatına katkı sağlamayı hedeflediklerinin altını çizdi.

Başkan Hasan Kılca, sözlerini şöyle tamamladı; “2020, şüphesiz hepimiz için zor bir yıl oluyor. Bu zorlu sürece rağmen vazifemizi hakkıyla yerine getirebilmek için canla başla çalışıyoruz. Bu yeni süreçte kültür ve sanata yönelik faaliyetlere ayrı bir önem verdik. Çünkü herkesin bu dönemde morale ihtiyacı olduğunun farkındayız. Dolayısıyla da kültürel ve sanatsal faaliyetlerimizi ikinci plana atmadan süreç elverdiğince yapmaya gayret ettik. Mevlana Şiir Şöleni’nden Aşıklar Bayramı’na ve daha birçok içeriğe kadar çok farklı alanlarda bulunmaya ve vatandaşlarımızın yanında olmaya çabaladık. Pandemi dönemi yeni fırsatların da kapısını araladı. Kültür-sanat etkinliklerimizi sosyal medya hesaplarımızdan yayınlayarak ülkemizin hatta dünyanın dört bir tarafına ulaşma imkanı elde ettik. 2020’de yaptığımız kültürel ve sanatsal projelerimize 2021 yılında da devam edeceğiz. Hemşehrilerimizi kültürden ve sanattan mahrum bırakmayacağız.”

