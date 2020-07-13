Başkan Kılca: “Önceliğimiz vatandaşlarımızın sağlığı, huzur ve mutluluğudur”

Konya’nın merkez Karatay İlçe Belediye Başkanı Hasan Kılca, korona virüs salgını nedeniyle yeni normalleşme sürecinde gerekli önlem ve tedbirler kapsamındaki çalışmalarına ara vermeden devam ettiklerini kaydederek, ilçede parklar başta olmak üzere vatandaşların yoğun kullandığı tüm alanlarda titizlikle çalıştıklarını söyledi.

Kontrollü sosyal hayat takviminin uygulamaya konulduğu günden itibaren ilçenin birçok yerinde olduğu gibi bahçe ve parkların da sosyal mesafeye göre düzenlendiğine dikkat çeken Başkan Hasan Kılca, “Pandemi sürecinde salgının etkisini azaltabilmek için bizler de gayret ediyoruz. İlçemizde hayata geçirdiğimiz bireysel konseptli parklarımızın önemi bu dönemde daha da anlamlı hale geldi. Evlerinde bunalan hemşehrilerimiz, çok fazla kalabalığa karışmadan sadece kendi ailesiyle pikniğini yapabiliyor. Şehir ve Olimpiyat Parklarımız ile Karaaslan ve Saraçoğlu Hobi Bahçelerimize gelen hemşehrilerimiz, hem riskten uzak hem de doğayla baş başa toprakla ve tarımla uğraşarak hoşça vakit geçiriyorlar. Yine Konya’mızda ilk olan bireysel konseptli Karaaslan Piknik Bahçemizde de vatandaşlarımız aileleriyle birlikte güzel bir gün geçirebiliyor. Tüm park bahçe ve ortak alanlarımızda hemşehrilerimizin sosyal mesafeye dikkat etmelerine özen gösteriyoruz. Çünkü önceliğimiz vatandaşlarımızın sağlığı, huzur ve mutluluğudur. Bizler her türlü tedbiri alarak gerekli düzenlemeleri yapıyoruz. Hemşehrilerimizden de ricamız, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına azami ölçüde uymalarıdır” dedi.

